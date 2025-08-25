維港．灣畔臨海 飽覽日夜繁華景

明報記者 歐陽慧恩、馬涔之

攝影 馮凱鍵、楊柏賢

維港．灣畔位處承豐道18號，4期合共提供2060伙，目前以現樓形式開售第1A、1B期，涉1146伙，戶型涵蓋1房至4房（特色戶），單位實用面積290至1908方呎（特色戶）。

總數2060伙 涵蓋1至4房

標準戶型方面，1房戶設375伙，實用面積290方呎起；兩房戶設658伙，實用面積426方呎起；3房戶設110伙，實用面積568方呎起。截至8月21日，合共售出約46伙。

3房戶廳房享都會景

今次介紹的第1A座17樓A室連裝修現樓示範單位，實用面積819方呎3房1套連工作間等間隔，享有維港海景，盡享九龍、港島東區至灣仔一帶景色。此外，大廳、房間均享相同景觀；設計師為突顯豪華氣派，在單位內大量採用金屬飾品，以金、銅配襯橙紅色，營造豪華風格，並在天花以燈槽裝置光源，而客飯廳在放置主要家具後，空間感仍理想。

主人房配備意國品牌衣櫃

房間方面，其中一間改為畫室，以鮮明色調成為亮點。至於主人套房，特設圓角窗，觀景角度更寬闊，雙人牀可三邊上下牀，房內配備意大利品牌B&B Italia的衣櫃，屬交樓標準配套，即其他同類標準單位亦附帶同樣衣櫃，並具備衣物消毒功能，可處理外出所穿的大衣。

至於主人房套廁，兼備淋浴間和浴缸，並以玻璃趟門作乾濕分離，配備雙洗手盆，與客廁同屬有窗明廁。廚房方面，櫥櫃採長L形設計，配套家電整全，並連接工作間。發展商同時展出毗鄰的B室，實用面積、間隔均與A室相似，同享維港景，準買家可同時參觀了解單位的交樓質素。

此外，第2B座17樓A室亦屬連裝修示範單位，實用面積669方呎3房1套間隔，同享維港海景，設計風格以低調大方為主調，3間睡房中，其中一間設計為書房，另兩間屬睡房，用色和諧恬靜。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]