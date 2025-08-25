明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓速遞

香港地產

維港．灣畔臨海 飽覽日夜繁華景

【明報專訊】作為啟德跑道區最大型新盤的維港．灣畔，由中海外（0688）、九倉（0004）、恒地（0012） 及嘉華國際（0173）合作發展，單位總數涉2060伙，目前已屆現樓；屋苑最大亮點是前臨維多利亞港，白天景象繁華，飽覽港島、九龍兩岸錯落有致的摩天大樓；晚上燈光璀璨，香港夜景早已位列世界三大夜景之一。

明報記者 歐陽慧恩、馬涔之

攝影 馮凱鍵、楊柏賢

維港．灣畔位處承豐道18號，4期合共提供2060伙，目前以現樓形式開售第1A、1B期，涉1146伙，戶型涵蓋1房至4房（特色戶），單位實用面積290至1908方呎（特色戶）。

總數2060伙 涵蓋1至4房

標準戶型方面，1房戶設375伙，實用面積290方呎起；兩房戶設658伙，實用面積426方呎起；3房戶設110伙，實用面積568方呎起。截至8月21日，合共售出約46伙。

3房戶廳房享都會景

今次介紹的第1A座17樓A室連裝修現樓示範單位，實用面積819方呎3房1套連工作間等間隔，享有維港海景，盡享九龍、港島東區至灣仔一帶景色。此外，大廳、房間均享相同景觀；設計師為突顯豪華氣派，在單位內大量採用金屬飾品，以金、銅配襯橙紅色，營造豪華風格，並在天花以燈槽裝置光源，而客飯廳在放置主要家具後，空間感仍理想。

主人房配備意國品牌衣櫃

房間方面，其中一間改為畫室，以鮮明色調成為亮點。至於主人套房，特設圓角窗，觀景角度更寬闊，雙人牀可三邊上下牀，房內配備意大利品牌B&B Italia的衣櫃，屬交樓標準配套，即其他同類標準單位亦附帶同樣衣櫃，並具備衣物消毒功能，可處理外出所穿的大衣。

至於主人房套廁，兼備淋浴間和浴缸，並以玻璃趟門作乾濕分離，配備雙洗手盆，與客廁同屬有窗明廁。廚房方面，櫥櫃採長L形設計，配套家電整全，並連接工作間。發展商同時展出毗鄰的B室，實用面積、間隔均與A室相似，同享維港景，準買家可同時參觀了解單位的交樓質素。

此外，第2B座17樓A室亦屬連裝修示範單位，實用面積669方呎3房1套間隔，同享維港海景，設計風格以低調大方為主調，3間睡房中，其中一間設計為書房，另兩間屬睡房，用色和諧恬靜。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

相關字詞﹕睇樓速遞

上 / 下一篇新聞

內銀中期料少賺1% 次季利潤望回升 摩通預測下半年盈利能力改善 看好交行農行增長
內銀中期料少賺1% 次季利潤望回升 摩通預測下半年盈利能力改善 看好交行農行增長
阿里上季經調整純利料跌8% 外賣補貼受關注
阿里上季經調整純利料跌8% 外賣補貼受關注
三部委出手「反內捲」 推網上平台價格規則
三部委出手「反內捲」 推網上平台價格規則
招金半年純利升1.6倍 不派息
招金半年純利升1.6倍 不派息
赤峰黃金多賺56% 毛利率升
赤峰黃金多賺56% 毛利率升
富蘭克林鄧普頓陳夏儀：美今年料再減息 標指年底最牛見6800
富蘭克林鄧普頓陳夏儀：美今年料再減息 標指年底最牛見6800
亞太股市看好「CUBE」四大主題
亞太股市看好「CUBE」四大主題
欣旺達膺全球手機電池供應一哥
欣旺達膺全球手機電池供應一哥
快圖美：影像數碼化生意佔比8% 冀攻商業客市場 開發流動列印文件App
快圖美：影像數碼化生意佔比8% 冀攻商業客市場 開發流動列印文件App
藉科技助業務定位「回憶組織師」
藉科技助業務定位「回憶組織師」
置地擬開發AI代理 更快回應租戶需求
置地擬開發AI代理 更快回應租戶需求
中鐵：川青鐵路青海段塌橋對業績無重大影響
中鐵：川青鐵路青海段塌橋對業績無重大影響
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：績佳兼染藍 泡泡瑪特call 16903
金子：績佳兼染藍 泡泡瑪特call 16903
楊智佳：中建材盈利看好 上望6元
楊智佳：中建材盈利看好 上望6元
楊智佳：追落後首選Tesla
楊智佳：追落後首選Tesla
伍禮賢：澳門賭收料超標 銀娛發展勢頭良好
伍禮賢：澳門賭收料超標 銀娛發展勢頭良好
涂國彬：金價與幣策正相關 倘減息理應早發力
涂國彬：金價與幣策正相關 倘減息理應早發力
施羅德投資：美就業穩健 維持經濟軟着陸預測
施羅德投資：美就業穩健 維持經濟軟着陸預測
簡慧敏：從「政府飲用水」事件看政府採購問題的癥結
簡慧敏：從「政府飲用水」事件看政府採購問題的癥結
《幫你格價》：減息前 做美元港元定存享高息
《幫你格價》：減息前 做美元港元定存享高息
葉創成：同仁堂國藥盈利回復增長 可留意
葉創成：同仁堂國藥盈利回復增長 可留意
陳正犖：歐數據利好歐元
陳正犖：歐數據利好歐元
袁國守：關稅擔憂降 出口股回勇
袁國守：關稅擔憂降 出口股回勇
袁國守：美團阿里內銀本周放榜
袁國守：美團阿里內銀本周放榜
林少陽：美股估值偏高 難知何時見頂
林少陽：美股估值偏高 難知何時見頂
技術取勝：石藥處上升通道
技術取勝：石藥處上升通道
李聲揚：地產收租股受惠減息
李聲揚：地產收租股受惠減息
蔡金強：富途：優良基因 進擊的巨人
蔡金強：富途：優良基因 進擊的巨人
艾雲豪：從《獵金遊戲》到現實市場的致命對賭
艾雲豪：從《獵金遊戲》到現實市場的致命對賭
劉思明：中芯向上突破 聯想估值吸引
劉思明：中芯向上突破 聯想估值吸引
瑞銀認股證：創辦人增持 小鵬牛68384
瑞銀認股證：創辦人增持 小鵬牛68384
摩根大通亞洲：季度盈利新高 快手購18780
摩根大通亞洲：季度盈利新高 快手購18780
周顯：外資行合規部「最惡」vs. 港資看重銷售員
周顯：外資行合規部「最惡」vs. 港資看重銷售員
王弼：LYFT撤同股不同權 鋪路賣盤？
王弼：LYFT撤同股不同權 鋪路賣盤？
曾淵滄：退休後收息比股價增長重要
曾淵滄：退休後收息比股價增長重要
湯文亮：貨幣強弱要與利息掛鈎
湯文亮：貨幣強弱要與利息掛鈎
陳永傑：地產代理開單靠AI
陳永傑：地產代理開單靠AI
廖偉強：新舊交替的大時代
廖偉強：新舊交替的大時代
布少明：樓價料全年升3%至5%
布少明：樓價料全年升3%至5%
王品弟：寬印花稅門檻 釋放置業需求
王品弟：寬印花稅門檻 釋放置業需求
聯儲「放鴿」 十大屋苑周末交投倍升 共錄8宗黃埔佔4宗 零成交屋苑減半
聯儲「放鴿」 十大屋苑周末交投倍升 共錄8宗黃埔佔4宗 零成交屋苑減半
淺水灣道72號1.8萬呎巨無霸屋 逾9億放售
淺水灣道72號1.8萬呎巨無霸屋 逾9億放售
一手周末沽逾180伙 按周增八成
一手周末沽逾180伙 按周增八成
外區學生2.6萬租天璽．天兩房
外區學生2.6萬租天璽．天兩房
嗇色園斥1300萬 購新蒲崗工廈單位
嗇色園斥1300萬 購新蒲崗工廈單位
譽‧港灣均呎重上1.6萬 料續升
譽‧港灣均呎重上1.6萬 料續升
投保儲蓄壽險 留意紅利非保證
投保儲蓄壽險 留意紅利非保證