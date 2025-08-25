嗇色園斥1300萬 購新蒲崗工廈單位

原業主持貨39年帳升逾1200萬

另外，近期有研究調查發現本港的運動及健身場地共有1411間，創下歷史新高，當中不少連鎖健身中心成為淡市奇葩，積極逆市擴張，消化部分大面積舖位樓面。據中原（工商舖）統計，上月商舖市場共錄得約306宗租賃成交，連續6個月逾300宗；涉及租用面積約45.8萬方呎，成交金額則錄約3070萬元。中原分析，本港零售總額連續兩個月錄得正增長，為零售市道帶來正面信息，預計短期商舖租務成交宗數可望平穩上升。

舖位連續半年每月逾300宗租賃

中原（工商舖）商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，公司資料顯示，上月商舖租務市場企穩在300宗水平，錄得約306宗成交，按年減少約2.6%；成交金額涉約3070萬元，按年增長0.1%，價量表現與去年同期大致相若。上月舖位租務焦點轉往民生區，當中健身中心展現不俗的承租力，最受矚目租賃個案為屯門大興花園2期1樓全層，舖位面積約34,508方呎，月租約70萬元，平均呎租約20元。該舖前租客為暫時全線結業的連鎖健身美容品牌舒適堡，遷出至今近一年後獲另一連鎖健身中心24/7 FITNESS承租，成為該品牌於屯門區第五間分店，同時亦將為全港面積最大的24小時健身中心。

空置率方面，何氏指出，上月核心區空置率整體趨於平穩，按月走勢只窄幅上落，當中港島區變幅最小，而銅鑼灣最新錄得空置率5.92%，按月減少0.06個百分點，按年仍上升0.38個百分點。