一手周末沽逾180伙 按周增八成

綜合市場消息，過去兩日市場上最多成交之樓盤，為長實（1113）、港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸Blue Coast，項目過去周六推出134伙以價單發售，另有25伙招標，即日售出74伙，套現逾10億元，昨日再沽6伙，包括有買家大手購入3個單位，兩日合計售出約80伙，佔整體成交四成。值得一提的是，多個港島盤近日成交不俗，盈信控股灣仔One Wood Road早前調減其中23伙售價，項目上周六單日便售出20伙。

啟德跑道區方面，多個樓盤錄成交。新世界（0017）等發展的柏蔚森系列過去周末兩天再沽5伙，套現逾4082.2萬元，包括3座15樓D室，實用面積396方呎，兩房間隔，成交價773.2萬元，實呎19,525元。項目累售651伙，套現逾45億元。同區嘉華（0173）等發展的啟德海灣，過去兩日錄4宗成交，包括兩個3房及兩個兩房單位，套現約5065萬元，平均實呎20,888元。其中2A座15樓A室，實用面積771方呎，3房1套房連工作間間隔，成交價1683萬元，實呎21,829元。

嘉居‧天后已上載樓書

事實上，在預期美國下月大有機會減息下，多個全新項目將短期登場。推售如箭在弦的太古地產（1972）柴灣海德園，該集團表示，自上周六起開放鰂魚涌太古坊展銷廳予公眾參觀以來，人流共錄逾2000人次，而項目正積極籌備銷售，預料短期內開價。此外，嘉華旗下天后嘉居‧天后，上周六晚已正式上載樓書，嘉華國際營銷及市場策劃總經理（香港地產）朱美儀表示，嘉居‧天后提供74伙，全數設兩房及三房單位，其中標準單位戶型包括46伙兩房單位、23伙3房單位；另有5伙特色戶，標準戶實用面積361至477方呎，特色戶實用面積則由324至986方呎。