淺水灣道72號1.8萬呎巨無霸屋 逾9億放售

低3年前高峰期估值近六成

仲量聯行表示，上述項目現以公開要約方式放售，目前已接獲多組實力買家積極洽購，並表明「到價即售」，預料將吸引買家熱烈競價，公開要約截止日期為下月30日。據悉，項目現時意向價逾9億元，折合實呎約5萬元。資料顯示，物業2018年首度推出，當時意向價約18億元，2022年時再次放售，當年有指物業市值高達22億元。換言之，業主最新意向價較3年前估值低約13億元或近六成。

第一集團2014年以3.5億元購入物業前身地盤後重建，並於2018年上載樓書。項目為一座6層高大宅，共設5個大廳、11間房間，當中4間為套房設計，以及有家庭影院、健身室及卡拉OK房等多個娛樂空間，實用面積達18,274方呎；物業曾以「清水樓」方式放售，而目前已進行基本裝修，內部空間大量採用石材元素，並配以大型玻璃窗，引入自然光，配合其遼闊淺水灣海景。

11年前3.5億購入物業前身地盤

仲量聯行資本市場部主管陳國章表示，近期超級豪宅市場持續升溫，如山頂歌賦山道15號、南區香島道37號等接連錄得大額成交，反映全球資本對香港獨立地段需求殷切，極具升值潛力。