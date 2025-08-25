聯儲「放鴿」 十大屋苑周末交投倍升 共錄8宗黃埔佔4宗 零成交屋苑減半

另據美聯物業分行統計，過去周末兩日十大屋苑同錄8宗成交，按周多1宗或14.3%。中原地產分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園過去周末交投暢旺，連錄4宗交投，平均實呎12,834元，最新成交包括2期4座中低層H室，實用面積389方呎，兩房間隔，以545萬元成交，實呎14,010元。原業主早於2004年以170.6萬元購入單位，持貨約21年，帳面獲利374.4萬元或約2.2倍。

業界冀施政報告推利樓市措施

此外，中原地產資深區域營業董事趙鴻運指出，鰂魚涌太古城過去周末只錄得1宗成交，比前周末少1宗，成交單位為高安閣高層H室，實用面積582方呎，兩房間隔，成交價850萬元，實呎14,605元。原業主2008年以485萬元買入，持貨約17年，帳面獲利365萬元或75%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局暗示下月減息，消息刺激一手新盤交投暢旺，二手交投亦同步回升，加上天氣回穩，未有強風大雨，吸引買家再次出動睇樓，交投重回正軌，料二手交投持續向好。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，市場正憧憬下月美國減息，年底前有望減息3次，而且特首新一份《施政報告》亦將於下月中公布，市民期望有利好經濟及樓市的措施推出，為樓市帶來刺激作用，料買家亦會加快入市。

慧安園兩房425萬沽 同類今年高

事實上，在美國聯儲局正式減息前，部分二手屋苑做價亦有所回升。美聯物業分行區域經理黃少明表示，將軍澳慧安園本月錄得首宗二手成交，位於2座中低層E室，實用面積354方呎，兩房間隔，有用家以425萬元購入單位自住，實呎12,006元，創屋苑同類單位今年新高。原業主2009年5月以156萬元購入上述物業作收租之用，持貨約16年，帳面賺約269萬元或1.7倍。

不過市場消息指出，過去屢錄二手蝕讓的馬鞍山星漣海，屋苑再錄蝕讓個案，位於2B座低層F室，實用面積765方呎，3房1套間隔，新近以860萬元售出，實呎11,242元，原業主2017年以1439萬元一手購入，未計使費及回贈，帳面蝕讓約579萬元或40%。

明報記者