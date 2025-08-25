明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

聯儲「放鴿」 十大屋苑周末交投倍升 共錄8宗黃埔佔4宗 零成交屋苑減半

【明報專訊】日前美國聯儲局主席鮑威爾言論暗示下月有意減息，為本港樓市注入利好因素，剛過去周末十大屋苑交投隨即回升。據中原地產統計，十大屋苑剛過去周末兩日（8月23及24日），共錄8宗成交，按周回升一倍；而零成交屋苑由前周末的8個減少一半至4個，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園。至於對上周末零成交的紅磡黃埔花園，過去兩日卻錄4宗成交，成十大屋苑中最旺的屋苑。

另據美聯物業分行統計，過去周末兩日十大屋苑同錄8宗成交，按周多1宗或14.3%。中原地產分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園過去周末交投暢旺，連錄4宗交投，平均實呎12,834元，最新成交包括2期4座中低層H室，實用面積389方呎，兩房間隔，以545萬元成交，實呎14,010元。原業主早於2004年以170.6萬元購入單位，持貨約21年，帳面獲利374.4萬元或約2.2倍。

業界冀施政報告推利樓市措施

此外，中原地產資深區域營業董事趙鴻運指出，鰂魚涌太古城過去周末只錄得1宗成交，比前周末少1宗，成交單位為高安閣高層H室，實用面積582方呎，兩房間隔，成交價850萬元，實呎14,605元。原業主2008年以485萬元買入，持貨約17年，帳面獲利365萬元或75%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局暗示下月減息，消息刺激一手新盤交投暢旺，二手交投亦同步回升，加上天氣回穩，未有強風大雨，吸引買家再次出動睇樓，交投重回正軌，料二手交投持續向好。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，市場正憧憬下月美國減息，年底前有望減息3次，而且特首新一份《施政報告》亦將於下月中公布，市民期望有利好經濟及樓市的措施推出，為樓市帶來刺激作用，料買家亦會加快入市。

慧安園兩房425萬沽 同類今年高

事實上，在美國聯儲局正式減息前，部分二手屋苑做價亦有所回升。美聯物業分行區域經理黃少明表示，將軍澳慧安園本月錄得首宗二手成交，位於2座中低層E室，實用面積354方呎，兩房間隔，有用家以425萬元購入單位自住，實呎12,006元，創屋苑同類單位今年新高。原業主2009年5月以156萬元購入上述物業作收租之用，持貨約16年，帳面賺約269萬元或1.7倍。

不過市場消息指出，過去屢錄二手蝕讓的馬鞍山星漣海，屋苑再錄蝕讓個案，位於2B座低層F室，實用面積765方呎，3房1套間隔，新近以860萬元售出，實呎11,242元，原業主2017年以1439萬元一手購入，未計使費及回贈，帳面蝕讓約579萬元或40%。

明報記者

相關字詞﹕星漣海 蝕讓成交 高價成交 慧安園 減息 十大屋苑

上 / 下一篇新聞

內銀中期料少賺1% 次季利潤望回升 摩通預測下半年盈利能力改善 看好交行農行增長
內銀中期料少賺1% 次季利潤望回升 摩通預測下半年盈利能力改善 看好交行農行增長
阿里上季經調整純利料跌8% 外賣補貼受關注
阿里上季經調整純利料跌8% 外賣補貼受關注
三部委出手「反內捲」 推網上平台價格規則
三部委出手「反內捲」 推網上平台價格規則
招金半年純利升1.6倍 不派息
招金半年純利升1.6倍 不派息
赤峰黃金多賺56% 毛利率升
赤峰黃金多賺56% 毛利率升
富蘭克林鄧普頓陳夏儀：美今年料再減息 標指年底最牛見6800
富蘭克林鄧普頓陳夏儀：美今年料再減息 標指年底最牛見6800
亞太股市看好「CUBE」四大主題
亞太股市看好「CUBE」四大主題
欣旺達膺全球手機電池供應一哥
欣旺達膺全球手機電池供應一哥
快圖美：影像數碼化生意佔比8% 冀攻商業客市場 開發流動列印文件App
快圖美：影像數碼化生意佔比8% 冀攻商業客市場 開發流動列印文件App
藉科技助業務定位「回憶組織師」
藉科技助業務定位「回憶組織師」
置地擬開發AI代理 更快回應租戶需求
置地擬開發AI代理 更快回應租戶需求
中鐵：川青鐵路青海段塌橋對業績無重大影響
中鐵：川青鐵路青海段塌橋對業績無重大影響
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：績佳兼染藍 泡泡瑪特call 16903
金子：績佳兼染藍 泡泡瑪特call 16903
楊智佳：中建材盈利看好 上望6元
楊智佳：中建材盈利看好 上望6元
楊智佳：追落後首選Tesla
楊智佳：追落後首選Tesla
伍禮賢：澳門賭收料超標 銀娛發展勢頭良好
伍禮賢：澳門賭收料超標 銀娛發展勢頭良好
涂國彬：金價與幣策正相關 倘減息理應早發力
涂國彬：金價與幣策正相關 倘減息理應早發力
施羅德投資：美就業穩健 維持經濟軟着陸預測
施羅德投資：美就業穩健 維持經濟軟着陸預測
簡慧敏：從「政府飲用水」事件看政府採購問題的癥結
簡慧敏：從「政府飲用水」事件看政府採購問題的癥結
《幫你格價》：減息前 做美元港元定存享高息
《幫你格價》：減息前 做美元港元定存享高息
葉創成：同仁堂國藥盈利回復增長 可留意
葉創成：同仁堂國藥盈利回復增長 可留意
陳正犖：歐數據利好歐元
陳正犖：歐數據利好歐元
袁國守：關稅擔憂降 出口股回勇
袁國守：關稅擔憂降 出口股回勇
袁國守：美團阿里內銀本周放榜
袁國守：美團阿里內銀本周放榜
林少陽：美股估值偏高 難知何時見頂
林少陽：美股估值偏高 難知何時見頂
技術取勝：石藥處上升通道
技術取勝：石藥處上升通道
李聲揚：地產收租股受惠減息
李聲揚：地產收租股受惠減息
蔡金強：富途：優良基因 進擊的巨人
蔡金強：富途：優良基因 進擊的巨人
艾雲豪：從《獵金遊戲》到現實市場的致命對賭
艾雲豪：從《獵金遊戲》到現實市場的致命對賭
劉思明：中芯向上突破 聯想估值吸引
劉思明：中芯向上突破 聯想估值吸引
瑞銀認股證：創辦人增持 小鵬牛68384
瑞銀認股證：創辦人增持 小鵬牛68384
摩根大通亞洲：季度盈利新高 快手購18780
摩根大通亞洲：季度盈利新高 快手購18780
周顯：外資行合規部「最惡」vs. 港資看重銷售員
周顯：外資行合規部「最惡」vs. 港資看重銷售員
王弼：LYFT撤同股不同權 鋪路賣盤？
王弼：LYFT撤同股不同權 鋪路賣盤？
曾淵滄：退休後收息比股價增長重要
曾淵滄：退休後收息比股價增長重要
湯文亮：貨幣強弱要與利息掛鈎
湯文亮：貨幣強弱要與利息掛鈎
陳永傑：地產代理開單靠AI
陳永傑：地產代理開單靠AI
廖偉強：新舊交替的大時代
廖偉強：新舊交替的大時代
布少明：樓價料全年升3%至5%
布少明：樓價料全年升3%至5%
王品弟：寬印花稅門檻 釋放置業需求
王品弟：寬印花稅門檻 釋放置業需求
淺水灣道72號1.8萬呎巨無霸屋 逾9億放售
淺水灣道72號1.8萬呎巨無霸屋 逾9億放售
一手周末沽逾180伙 按周增八成
一手周末沽逾180伙 按周增八成
外區學生2.6萬租天璽．天兩房
外區學生2.6萬租天璽．天兩房
嗇色園斥1300萬 購新蒲崗工廈單位
嗇色園斥1300萬 購新蒲崗工廈單位
維港．灣畔臨海 飽覽日夜繁華景
維港．灣畔臨海 飽覽日夜繁華景
譽‧港灣均呎重上1.6萬 料續升
譽‧港灣均呎重上1.6萬 料續升
投保儲蓄壽險 留意紅利非保證
投保儲蓄壽險 留意紅利非保證