王品弟：寬印花稅門檻 釋放置業需求

從物業價格來看，以中價物業市場表現較為穩定。當中做價500萬至1000萬元的住宅物業錄1203宗註冊，按月減9.1%；而500萬元或以下物業錄1377宗註冊，按月減21.1%；逾1000萬元物業錄478宗註冊，跌28.6%。反映中價樓市場更具韌性，承接力相對較強，市民的自住需求仍穩定釋放。

面對樓市逐步回穩但交投仍顯反覆的局面，香港地產建設商會近日向政府提出建議，希望將現時只適用於400萬元或以下物業的100元從價印花稅，放寬至樓價上限600萬元物業，以進一步減輕市民置業負擔並激活樓市交投。根據數據，目前500萬元或以下物業市場佔整體交投比重近45%，若門檻提高至600萬元，相信有更多的物業受惠，進一步釋放樓市的購買力。

筆者認為，若能順勢將門檻進一步拓展至600萬元，將有更多小家庭新婚夫婦及首次置業者受惠，減少入市障礙，穩固樓市置業需求。

適逢新一份《施政報告》將於下月出台，市場普遍期待政府延續並加大「減辣」力度，推出更多穩定樓市、支持市民置業的政策。放寬從價印花稅門檻正是一個適時而具針對性的建議，若得以落實，不僅有助提振市場信心，更能配合整體房屋政策目標，促進市場健康發展。

香港置業研究部董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王品弟]