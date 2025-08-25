布少明：樓價料全年升3%至5%

此外，據美聯租金走勢圖7月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約38.55元，按月升約0.65%，連升6個月至歷史新高，在租金上漲而息口趨降的環境下，「供平過租」的優勢日益顯著，進一步推動自住及投資需求，為樓市提供持續上升動力。

個人預計，今年全年樓市很可能重現「價量齊升」，預期全年二手成交量將錄得約4.5萬宗，按年升約9%至4年新高；一手估計將錄得約1.9萬宗交投，按年升逾22%，創自2013年4月一手住宅物業銷售條例生效後的新高。至於最受關注的樓價，有望升3%至5%，具體表現視乎下月《施政報告》的政策措施及聯儲局減息進程而定。其中，豪宅及中細價物業表現尤為看好，有望跑贏大市。

下月《施政報告》備受矚目，市場話題度十足的「中港跨境購房通」及將100元印花稅擴展至600萬元以下物業的政策，均有望刺激市場需求。筆者建議，政府可考慮全面放寬投資移民至購買任何樓價的物業，樓價全數計入投資額，以鼓勵「置業投資移民」，為香港帶來資金，增加「搶人財」計劃的吸引力。同時，亦建議港府恢復舊有印花稅繳付方式，即允許交易完成後才繳付印花稅，讓置業人士有更大的彈性來運用資金，有助減輕短期資金壓力，上述種種措施，均有助加速香港樓市復蘇。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]