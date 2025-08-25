廖偉強：新舊交替的大時代

樓市不振，很多投資老手面對高息壓力及資金流短缺等，近年媒體都會常見到知名投資者蝕讓出貨的消息。就算近期樓市回暖，那些投資老手蝕讓退場的消息仍此起彼落。

大家不妨換個角度去思考一下，這些壯士斷臂的蝕讓個案，不也是另一名有實力的投資者成功尋寶的個案嗎？成交從來是雙向的，有迫不得已平價沽貨的業主/銀主，當然也有看準時機進場的新買家才能成事。不過，傳媒及社交媒體往往專注去看受傷的一方，更會有意無意地引導讀者和網民去聯想「樓市繼續沉淪」、「跌市無極限」等負面觀感，忽略了聰明資金已悄然地在市場「挖到寶」。

筆者認為這些個案正正反映了市場資金流的走向，以及投資者新舊交替。其實，市况最惡劣時候，就是你不計價地沽貨，仍然是無人問津；但目前樓市顯然不是這種環境。

這幾年保得住現金在手的投資者，經過休養生息後，現在正摩拳擦掌，進場吸納平價資產。此時此刻進場，固然可以用低價覓得心頭好，而且眼前亦沒有進一步大跌的壓力；就算樓價未能一時三刻有可觀的升幅，但以目前持續高企的租金而言，只要有實力持貨，仍然可以享受理想的租金回報，絕對是穩妥的投資。

放眼現在，正是新舊資金退場與進場交疊的大時代，只要具備膽識和視野，不人云亦云，做生意和投資物業同樣都可以找到機遇。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]