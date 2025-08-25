陳永傑：地產代理開單靠AI

如今，中原地產推出業界首個最全面的AI樓價估算系統「中原估算價」，憑藉龐大數據與智能演算法，即時提供全港130萬個私人住宅單位的估值，為買賣雙方提供更貼市、更透明、更具前瞻性的價格參考，也為樓市流動性帶來新動力。

中原多年累積的框架性數據，可多方面呈現單位特色，再結合歷史成交紀錄及中原自家盤源系統的最新動態數據，輸入AI模型訓練，生成「中原估算價」。

系統每周自動更新，市民只需輸入單位資料，即可獲得實時估算價。過去30年，中原累積的市場成交紀錄超過200萬宗，經AI計算，產生約20億個估算價，並在中原網頁免費提供，130萬個私樓估算價每周五更新。

「中原估算價」經過反覆測試，每周會將估算價與土地註冊處成交價比對，全港私人住宅二手成交中，約70%落在估算範圍內；大型屋苑更超過90%，顯示AI模型估值貼市且可靠。

筆者認為，中原估算價彌補了傳統估價的不足，對買家而言，可令出價更有依據；對業主而言，則能調整叫價更貼市，減少離地情况；對地產代理而言，更是一把「AI估價尺」，讓雙方容易達成共識，提升成交率，加快開單速度。隨着估價系統變得更客觀、準確和透明，市場資訊日益清晰，買賣雙方能作出更理性判斷，議價效率提升，亦有助整體樓市健康發展。

