摩根大通亞洲：季度盈利新高 快手購18780

如認為升勢尚未結束可留意快手購（18780），行使價95.95元，實際槓桿3.6倍，2026年6月17日到期；或快手牛（59646），收回價67.5元，實際槓桿7.5倍，2026年2月13日到期。如認為後市有下跌空間可參考快手沽（17544），行使價49.85元，實際槓桿2.3倍，2026年12月23日到期；或快手熊（53656），收回價82元，實際槓桿7倍，2028年1月14日到期。

