楊智佳：中建材盈利看好 上望6元

與此同時，恒生指數公司將人氣新股王泡泡瑪特（9992）納入恒指，同時加入京東物流（2618）及中電信（0728），亦帶動市場氣氛。

美股不似即時見頂 港股料衝高

美國確定9月減息，加上下周三收市後迎來AI股王Nvidia（英偉達）（美：NVDA）的業績，本周市場熱度仍高，美股不似會即時見頂。觀乎近期港股與美股走勢貼近，因此港股破頂機會偏高。

美股市場中，資金由4月以來升浪的強勢股撤出，回流至落後股，那麼港股情况亦可能相若。早前本欄提到，不少累積升勢頗多的強勢二三線港股面對震倉，若因應減息憧憬作出部署，尋找落後股是較佳出路。

港股市場之內，受惠美國減息的股份不少，最直接想到的是本地地產股。觀乎本地地產股近數個月回復強勢，相信減息消息能令地產股興奮。不過，地產股投資者會趁消息出貨套現獲利？還是積極追入愈升愈有？偏向前者機會較大，高開急升的話，不宜高追。

香港地產市道低沉，近年賣樓收入減少，較具防守性的租金收入比例相對高。即使市帳率偏低，例如新地（0016）及信置（0083）也只是0.5倍，惟大型地產企業以守業為主，加上香港地產市道一般，收入前景平庸，只不過外資減少參與香港租務市場的負面效應沒想像中大。

本港寫字樓續租租金仍見下調，租戶提前續租較能獲得廉宜租約，租戶目前話語權較大。地產股每逢遇上如減息的利好消息，往往高開，但之後或觸發獲利盤回吐壓力。

匯控業績前景穩健 受惠減息

銀行股同樣受惠減息，匯豐控股（0005）業績前景仍是很穩健，股息率不比地產股差，是更好的受惠減息選擇。香港中小銀行股方面，跟地產行業同樣不思進取，但至少收入盈利表現比地產股更穩。以公布業績後股價連升3日的大新金融（0440）為例，淨息差擴闊令今年上半年淨利息收入上升8.5%，淨非利息收入更按年升21%，股價連升後仍是5倍市盈率不夠。假若減息後短暫「見光死」，回調後仍適合穩健型投資者吸納。

除了地產及銀行之外，重債股亦有望受惠美國減息，當中可留意中國建材（3323）。 中建材將於周四收市公布業績，而上月已經率先發出盈喜，料今年上半年純利13.5億元人民幣，粗略年度化市盈率14倍。

中建材去年底淨負債比率高達163%，利息開支達到純利的兩倍，因此減息對其盈利的正面影響很大。中建材上周初大陽燭急升後，呈旗形走勢，回吐至10天線遇支持，多日呈現鎚頭，反映承接力強，中短線可上望6元 。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[楊智佳 還看今朝]