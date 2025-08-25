袁國守：美團阿里內銀本周放榜

近日上市公司派發的成績表，大多符合市場預期，個別更借業績炒高，樂觀派認為，這反映內地以至全球經濟正逐步向好。再者，上周五的Jackson Hole全球央行年會上，美聯儲主席鮑威爾暗示會減息，FedWatch顯示，交易員押注9月恢復減息的概率，一度升至九成以上（最新為75%），帶動美股三大指數齊升逾1.5%，料今日港股勢大幅高開，只要「北水」持續流入，恒指年底前有望見27,000點。

Jackson Hole全球央行年會舉行前，市場觀望氣氛濃厚，上周五恒指收報25,339點，升234點或0.93%；全周計，只累升69點或0.27%，但夜期高水383點，收報25,722點。然而，大市指標變得愈來愈不重要，因無論本地炒家或「北水」，現時炒作個股為主，相信「炒股不炒市」情况會繼續下去。最後一提的是，恒生指數公司上周五宣布季度檢討結果，恒指成分股加入泡泡瑪特（9992）、京東物流（2618）及中電信（0728），成分股數目將由85隻增加至88隻，於今年9月8日起生效。

明報經濟投資理財副採訪主任

[袁國守 主編的話]