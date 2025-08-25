明報新聞網
經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：關稅擔憂降 出口股回勇

【明報專訊】關稅問題上，雖非所有國家已與美國「傾掂數」，且好些經濟學家警告，關稅帶來的衝擊至今未浮現，當前可能只是「暴風雨前的平靜」，但MSCI全球指數續創新高，無懼關稅潛在隱憂。之前擔心直接受關稅影響的出口股，近日回勇，跑贏大市，短期有望衝多一浸。

美國總統特朗普今年4月宣布「對等關稅」以來，各貿易伙伴以至商家，無不扭盡六壬，冀減低關稅帶來的衝擊，例如好些美國商戶提前囤貨，又或上下游企業協商共同分擔關稅。然而，不少投資者擔心，關稅對全球經濟的負面影響，只是「時辰未到」，故今年3、4月份出口股「先跌為敬」，但隨着關稅戰緩和下來，中美於本月12日同步宣布再延長關稅休戰期90天，加上中美領袖有機會於10月會面，在此「蜜月期」下，出口股有機會進一步上揚。

舜宇受惠智能手機規格升級

當中，手機設備股值得關注，因受惠智能手機規格持續升級，以及預期蘋果（美：AAPL）iPhone 17將於9月中旬開賣。雖然有分析擔心，為減輕關稅影響，蘋果已將銷售美國市場的絕大部分iPhone生產，從中國轉移至印度，但相信這因素已在手機設備股股價中反映。再者，儘管印度不乏勞動力，但要生產精密的電子產品如iPhone，需擁有成熟的技術工人，現時這方面中國仍佔上風。

本來手機設備孖寶舜宇光學（2382）及瑞聲科技（2018）屬正路之選，惟瑞聲上周四（21日）放榜後急挫，因有分析不滿其毛利率跌，特別是聲學產品，拖累股價單日瀉13%。因此，暫避風頭，吼舜宇，一來年內股價累升幅度低於瑞聲，具追落後概念，而且上周放榜後單日飈近一成，料上升動力未完，只要守穩6月初形成的上升軌，應可進一步攀升。從基本面看，舜宇今年中期收入只增4.2%，但毛利率改善下，盈利仍大增52.6%至16.5億元人民幣，優於市場預期，相信下半年可維持此向好趨勢。大摩稱，雖然舜宇上半年出貨量下跌，但平均售價上升抵消相關影響，且毛利率持續復蘇，維持「增持」評級，目標價90元。

除了手機設備孖寶，更進取可吼近日急升急回的鴻騰精密（6088），過去1個月股價累漲86%，但上周顯著回吐，只4個交易日累挫近18%，若跌至10天線附近約4.8元可買入博反彈。鴻騰主要從事應用於通訊、計算機及汽車市場的移動及無線設備，以及連接器的製造及銷售，預期持續受惠消費電子產品升級，以及市場對AI伺服器的需求增長。

進取者可吼鴻騰精密

可是，此股走勢異常波動，買貨時宜控制注碼。參考中金分析，鴻騰AI數據產品品類持續拓展，有望帶來可觀業績增量，維持「跑贏行業」評級，上調目標價至6.4元，相比上周五收市價4.97元，潛在升幅29%。當然，出口股選擇還多，例如申洲（2313）、晶苑（2232）、創科（0669）、裕元（0551）及互太紡織（1382）等，近期顯著回升，不妨多望兩眼。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

