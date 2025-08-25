陳正犖：歐數據利好歐元

【明報專訊】歐元區綜合採購經理指數8月升至51.1，連續3個月改善，創2024年5月以來新高。製造業PMI從7月的49.8升至50.5，3年多來首次重返擴張區域，製造業產出增長速度更加是近3年半來最快。服務業活動擴張放緩，PMI從7月的51滑落至50.7。
PMI強化了貨幣市場對歐洲央行9月會議維持利率不變的預期，有調查顯示歐洲央行決策者可能等到12月才考慮再次減息。如果歐洲近期再公布令市場驚喜的數據，可能推動歐元兌美元挑戰1.17的阻力位，即8月以來交易區間的上方。
此外，日本7月不包括新鮮食品的全國核心消費者物價指數按年上漲3.1%，連續第二個月放緩，但略高於市場預期的3%，市場維持憧憬日本央行未來數月或再次加息。
另一方面，有投資者繼續擔心日本大選後的財政擴張政策，日本20年期國債收益率創1999年以來新高。日圓兌美元短期料維持窄幅上落，仍面臨下試150兌1美元的風險。
渣打香港財富方案投資策略主管
[陳正犖 匯市前瞻]
