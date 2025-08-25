《幫你格價》：減息前 做美元港元定存享高息

明報記者 劉敬華

下半年市况或持續波動，投資者或可考慮將手頭現金兵分三路，其中一路作為短期入市基金，逢低吸納。

另一部分現金可趁美國進一步減息前，短暫泊於高息短期定存，以確保短期利息收入，待定存到期後，再因應市况考慮是否將此筆資金重投股市。最後一路現金，則可敘做較長期定存，以鎖定較高利息，減低整體投資組合風險。

富邦3個月美元定存享4.2厘年利率

聯儲局放慢減息步伐下，現階段投資者仍可考慮敘做較長期定存，以鎖定較高利息。長期定存選擇方面，自美國展開減息周期以來，不少銀行已調整定存優惠，現時即使以新資金開立3至12個月港元定存，優惠年利率往往低於3厘，反觀以新資金或透過手機理財開立3至12個月美元定存，仍有望獲得接近4厘的優惠年利率。目前市場不乏貼近4厘的長期美元定存選擇，個別虛擬銀行更可在不設最低開立定存金額門檻下，提供近4厘年利率，如富融的12個月美元定存年利率便達3.7厘。至於短期定存更有逾4厘的選擇，以富邦為例，該行個人客戶透過手機應用程式以6.5萬美元（約50.7萬港元）或以上，開立3個月美元定存，可獲4.2厘特優年利率（見表1）。

然而，敘做美元定存也有一定匯兌風險，基於聯繫匯率制度下，美元兌港元可在7.75至7.85元上落，即以港元買賣美元，有約近1.3%匯率風險。近月美元兌港元匯率異常波動，倘若不幸高買低賣美元，再加上銀行的買入賣出差價，在匯兌方面的損失有機會達2%，因此計入匯兌風險，宜選擇貼近4厘的美元定存。如能於相若匯價買入及賣出美元，也可減低匯兌風險，但更直接的避免匯兌風險方案，則為直接敘做年利率逾2厘的港元定存（見表2）。

