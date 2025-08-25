簡慧敏：從「政府飲用水」事件看政府採購問題的癥結

「重聲明保證、輕盡職調查」的管理文化

在檢討政府採購機制專責小組（專責小組）記者會上，物流署長試圖解畫，聲稱現行採購規例一般不會對供應貨品的承辦商作財務審查；其就採購貨品與採購服務實行差異化管理的理據，欠缺說服力，反映主事官員的邏輯難以自洽。再從其披露的招標流程觀之，評審過程主要依賴承辦商提交的文件，包括第三方機構出具的證明。這種「案頭審查（desk review）」管理方式，揭示政府採購問題的癥結——如不做盡職調查（包括向第三方求證和查冊），何以防範欺詐風險？根據政府《招標承投供應貨品標準條款及條件》，承辦商在合同中需作出諸多聲明和保證，包括其申述屬真誠、真實、準確和完整，無訴訟糾紛等，更訂明「政府依賴承辦商運用其專業判斷及專長確保貨品遵守保證」。然而，試問存心欺詐政府的承辦商會懼怕作出聲明和保證嗎？事件恰恰反映「重聲明保證、輕盡職調查」的管理文化不足以應對當前公共管理的挑戰。

政府一向以為透過優化合同條文便可將責任轉嫁予承辦商，待發現聲明和保證失實後再「事後追究」。這種思維難免讓人認為官員是否怠於付出盡職調查的努力、不敢承擔盡職調查的結果？其後果是更有效的「事前防範」策略遭到摒棄，公帑未得到應有的珍視。類似管理文化亦見於不同領域，例如筆者就SmartPLAY系統「炒場」問題提出質詢時，當局回應竟滿足於以「要求租用人聲明承諾不轉讓用場許可證」為應對手段。

「人」「事」兼治方能服衆

政府轉用其他來源的貨品時，未相應提高警覺，反映其風險意識不足。不過問題核心不在於貨品產地，而在於當局有否恪盡職守——不論選購的是國產、港產還是海外貨品，當局都應盡職提高警惕、嚴格把關。

事實上，審計署自2001年以來至少對物流署審計9次，其中2012年報告部分內容與飲用水相關，但從今次事件可見，當局僅機械式地「按建議整改」，未能從問題根源痛定思痛，舉一反三。同樣地，帳委會去年針對「復康巴士服務」的報告中，已明確要求當局強化對營運商採購的把關與監察，倘若政府能觸類旁通，為何同類問題在不同部門重演？

此外，有意見認為專責小組由財庫局長任主席，而財庫局正是物流署（即局長所指應負「主體責任」的部門）的主管政策局，如何釋除「自己人查自己人」的疑慮？中央投標委員會是否專責小組審查對象？審計署的獨立審查必然被公衆寄予厚望，其他執法部門也應隨事件的調查而各就各位。

話說回來，在特首不斷要求提高治理效能的今天，個別部門似有覺醒，例如房屋署在打擊濫用公屋方面，不再依賴租戶「沒有濫用」的聲明，而是透過鼓勵舉報、刑事化濫用行為等積極措施，成功收回近萬個單位，贏得社會認同。如今社會願意給予政府時間與空間處理今次事件，政府必須切實做到「人」「事」兼治方能服衆。

立法會議員（選舉委員會界別）

[簡慧敏 簡言之]