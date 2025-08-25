施羅德投資：美就業穩健 維持經濟軟着陸預測

總括而言，經濟「軟着陸」依然是我們的基準情境，目前只將「不着陸」情境的概率略為上調並相應下調「硬着陸」的概率。

貿易雖不確定 企業盈利能力未受挑戰

又一個月過去，美國勞動市場繼續展現其韌性。即使特朗普的貿易政策帶來不確定性，就業增長雖未見強勁，但尚算穩健。而這種穩定性並不限於非農就業數據，而是在多個層面上；我們觀察到企業盈利能力仍未受到挑戰，故此我們並不預期失業率會大幅上升。

此外，特朗普政府移民政策立場及美國的長期人口結構趨勢，亦可能在未來數季進一步壓抑勞動力供應的增長。有企業調查顯示關稅推動物價上漲的壓力，我們認為這壓力只屬短暫。勞動市場所帶來的通脹壓力目前仍屬溫和，工資增長正逐步放緩，這些因素進一步加強經濟「軟着陸」情境的概率。

我們持續觀察到歐元區經濟增長愈見穩定，並展現改善迹象，其中以德國的復蘇最為明顯。儘管歐元區經濟反彈尚未全面同步，但作為區內最大經濟體的德國正逐步走出低谷，這令我們相信歐元區經濟復蘇的道路已漸趨明朗，阻力亦相對較小。

看歐洲其他地區，英國經濟表現持續疲弱。2025年第二季的經濟增長顯得特別乏力，主要因為第一季增長被人為推高，當中包括企業為了避開關稅而提前進口，以及針對樓市的一系列政策刺激措施；但這些政策已於4月告一段落。

儘管我們不預期英國經濟會出現明顯反彈，尤其考慮到秋季即將實施的加稅措施，但我們認為經濟已接近觸底反彈的轉捩點。信貸環境正逐步改善，包括按揭利率下調，加上實質收入（經通脹調整後）趨於穩定，我們預料這些因素將逐步支持消費。

我們對存續期（利率風險）持相對審慎態度，尤其是對長年期債券更為保守。這主要因為無論是美國抑或其他主要經濟體，政治人物普遍未有意願正視國家債務長期惡化的問題，這使長年期期債券的風險顯著上升。

上調擔保債券評級 看好按揭抵押證券

在資產配置方面，我們進一步上調對擔保債券（covered bonds）的評級。這類債券通常由高質素貸款（如按揭）組成的資產組合作抵押。相對於歐洲周邊市場債券的估值仍然偏高，擔保債券的吸引力正在上升。機構按揭抵押證券（Mortgage-Backed Securities；簡稱MBS）這類由政府支持機構擔保的住宅按揭投資工具的息差具吸引力，同時波動性偏低，仍然是我們在整體資產配置中的首選。

在信貸市場方面，基於估值考量，我們已普遍下調各類信貸資產的展望。目前信貸息差（即投資者為承擔風險所獲得的額外回報）處於歷史偏低水平，令整體估值吸引力下降。即使如此，高質素短期債券繼續提供最吸引價值，我們對此資產類別的偏好持續不變。

[施羅德投資 投資放大鏡]