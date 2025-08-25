明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
楊智佳 放眼全球

投資策略

楊智佳：追落後首選Tesla

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾一年一度於Jackson Hole經濟座談會，發表重要的貨幣政策立場。上周五晚美股開市早段，主席鮑威爾不負投資者及美國總統特朗普之望，可謂一錘定音，確定9月中美國重啟減息，消息刺激美股三大指數齊齊上升逾1.5%。

鮑威爾提到，通脹明顯接近目標，上升風險已減低；但同時失業率明顯向上，就業市場各項指標溫和放緩，勞動力供應與需求同時放緩，移民大幅減少令就業人口下降，種種迹象顯示就業市場下滑風險升溫。

AI領頭羊表現失色

換言之，美國通脹是得到控制，同時就業市場放緩，潛台詞是減息時機到。利率期貨顯示，美國在香港時間9月18日凌晨減息的機會率為75%，減息高唱入雲。不過，升市提早消耗9月18日的議息潛在利好，勢令美股加快中線見頂。目前美股三大指數的14天RSI均呈雙頂背馳，已進入需要提防的範圍。鮑威爾言論後，美元匯價應聲下跌0.9%。不過，科技股為主的納斯達克100指數升幅1.54%，跑輸道瓊斯指數的1.89%升幅，尤其人工智能概念股反彈乏力。Palantir（美：PLTR）只升1.64%，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）升1.72%，相比早前的股價下挫幅度，兩隻AI概念領頭羊股份，表現算是失色。

值得留意的是，上周四晚鮑威爾重要講話前夕，有海量資金部署Meta（美：META）及微軟（美：MSFT）的8月22日到期末日認沽期權，大手成交金額數億美元，令兩股的期權認購/認沽比率明顯低於50：50，期權認沽需求遠超認購需求，是今年未出現過的罕見現象。表面上看是超級大戶與聯儲局對着幹賭輸了錢，瞬間輸掉以億美元計的資金，更可能的情况是，這些大戶本來持有大量Meta及微軟股份，假若賭中方向，認沽期權可以賺大錢；假若賭錯方向，以相關Meta認沽期權最高行使價785美元、微軟550美元計，大戶持正股的話可以透過期權交收沽出正股平倉，輸了一日時間值不見得損失很大，亦有可能是趁重要消息觸發活躍成交，沽貨套現更容易。

有大戶欲大手看淡微軟及Meta，始終會打擊市場信心，令其他投資者對此兩股產生忌諱，構成心理影響。以周五情况看，微軟及Meta分別升0.59%及2.12%，跑輸了沒有被認沽期權大手部署的Alphabet（美：GOOG）、亞馬遜（美：AMZN）及Tesla（特斯拉）（美：TSLA）的升幅3.1%至6.22%，這些期權交易或許有產生影響力。若要數微軟及Meta的共通點，便是倚賴Nvidia的GPU部署極大量高速運算算力發展人工智能，被市場公認的AI受惠股領頭羊。

Meta微軟遭大戶套現

不利消息方面，周初市場傳出Meta計劃將人工智能部門一分為四，消息人士並傳出Meta會縮減整體部門規模。即使縮減AI投資未必是事實，但投資AI基建更忍手可能是稍後趨勢，這對整個AI行業添上陰霾，加上相關股份累積升幅已多，後市或要忍受一段時間的弱勢。

大戶於Meta及微軟套現，假若美股尚未見頂，資金可能部署於其他Mag 7股份。其中，特斯拉股價仍然非常落後，縱使汽車業務疲弱、業績差勁，但市場對於遠未突破今年初高位的落後股非常寬容，近期很容易炒上，况且身兼自動駕駛及機械人概念，能製造好消息的本錢雄厚。只要美股仍有餘勢向上，特斯拉是追落後的首選。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[楊智佳 放眼全球]

相關字詞﹕財經專欄 楊智佳 放眼全球 楊智佳 放眼全球

上 / 下一篇新聞

內銀中期料少賺1% 次季利潤望回升 摩通預測下半年盈利能力改善 看好交行農行增長
內銀中期料少賺1% 次季利潤望回升 摩通預測下半年盈利能力改善 看好交行農行增長
阿里上季經調整純利料跌8% 外賣補貼受關注
阿里上季經調整純利料跌8% 外賣補貼受關注
三部委出手「反內捲」 推網上平台價格規則
三部委出手「反內捲」 推網上平台價格規則
招金半年純利升1.6倍 不派息
招金半年純利升1.6倍 不派息
赤峰黃金多賺56% 毛利率升
赤峰黃金多賺56% 毛利率升
富蘭克林鄧普頓陳夏儀：美今年料再減息 標指年底最牛見6800
富蘭克林鄧普頓陳夏儀：美今年料再減息 標指年底最牛見6800
亞太股市看好「CUBE」四大主題
亞太股市看好「CUBE」四大主題
欣旺達膺全球手機電池供應一哥
欣旺達膺全球手機電池供應一哥
快圖美：影像數碼化生意佔比8% 冀攻商業客市場 開發流動列印文件App
快圖美：影像數碼化生意佔比8% 冀攻商業客市場 開發流動列印文件App
藉科技助業務定位「回憶組織師」
藉科技助業務定位「回憶組織師」
置地擬開發AI代理 更快回應租戶需求
置地擬開發AI代理 更快回應租戶需求
中鐵：川青鐵路青海段塌橋對業績無重大影響
中鐵：川青鐵路青海段塌橋對業績無重大影響
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：績佳兼染藍 泡泡瑪特call 16903
金子：績佳兼染藍 泡泡瑪特call 16903
楊智佳：中建材盈利看好 上望6元
楊智佳：中建材盈利看好 上望6元
伍禮賢：澳門賭收料超標 銀娛發展勢頭良好
伍禮賢：澳門賭收料超標 銀娛發展勢頭良好
涂國彬：金價與幣策正相關 倘減息理應早發力
涂國彬：金價與幣策正相關 倘減息理應早發力
施羅德投資：美就業穩健 維持經濟軟着陸預測
施羅德投資：美就業穩健 維持經濟軟着陸預測
簡慧敏：從「政府飲用水」事件看政府採購問題的癥結
簡慧敏：從「政府飲用水」事件看政府採購問題的癥結
《幫你格價》：減息前 做美元港元定存享高息
《幫你格價》：減息前 做美元港元定存享高息
葉創成：同仁堂國藥盈利回復增長 可留意
葉創成：同仁堂國藥盈利回復增長 可留意
陳正犖：歐數據利好歐元
陳正犖：歐數據利好歐元
袁國守：關稅擔憂降 出口股回勇
袁國守：關稅擔憂降 出口股回勇
袁國守：美團阿里內銀本周放榜
袁國守：美團阿里內銀本周放榜
林少陽：美股估值偏高 難知何時見頂
林少陽：美股估值偏高 難知何時見頂
技術取勝：石藥處上升通道
技術取勝：石藥處上升通道
李聲揚：地產收租股受惠減息
李聲揚：地產收租股受惠減息
蔡金強：富途：優良基因 進擊的巨人
蔡金強：富途：優良基因 進擊的巨人
艾雲豪：從《獵金遊戲》到現實市場的致命對賭
艾雲豪：從《獵金遊戲》到現實市場的致命對賭
劉思明：中芯向上突破 聯想估值吸引
劉思明：中芯向上突破 聯想估值吸引
瑞銀認股證：創辦人增持 小鵬牛68384
瑞銀認股證：創辦人增持 小鵬牛68384
摩根大通亞洲：季度盈利新高 快手購18780
摩根大通亞洲：季度盈利新高 快手購18780
周顯：外資行合規部「最惡」vs. 港資看重銷售員
周顯：外資行合規部「最惡」vs. 港資看重銷售員
王弼：LYFT撤同股不同權 鋪路賣盤？
王弼：LYFT撤同股不同權 鋪路賣盤？
曾淵滄：退休後收息比股價增長重要
曾淵滄：退休後收息比股價增長重要
湯文亮：貨幣強弱要與利息掛鈎
湯文亮：貨幣強弱要與利息掛鈎
陳永傑：地產代理開單靠AI
陳永傑：地產代理開單靠AI
廖偉強：新舊交替的大時代
廖偉強：新舊交替的大時代
布少明：樓價料全年升3%至5%
布少明：樓價料全年升3%至5%
王品弟：寬印花稅門檻 釋放置業需求
王品弟：寬印花稅門檻 釋放置業需求
聯儲「放鴿」 十大屋苑周末交投倍升 共錄8宗黃埔佔4宗 零成交屋苑減半
聯儲「放鴿」 十大屋苑周末交投倍升 共錄8宗黃埔佔4宗 零成交屋苑減半
淺水灣道72號1.8萬呎巨無霸屋 逾9億放售
淺水灣道72號1.8萬呎巨無霸屋 逾9億放售
一手周末沽逾180伙 按周增八成
一手周末沽逾180伙 按周增八成
外區學生2.6萬租天璽．天兩房
外區學生2.6萬租天璽．天兩房
嗇色園斥1300萬 購新蒲崗工廈單位
嗇色園斥1300萬 購新蒲崗工廈單位
維港．灣畔臨海 飽覽日夜繁華景
維港．灣畔臨海 飽覽日夜繁華景
譽‧港灣均呎重上1.6萬 料續升
譽‧港灣均呎重上1.6萬 料續升
投保儲蓄壽險 留意紅利非保證
投保儲蓄壽險 留意紅利非保證