楊智佳：追落後首選Tesla

鮑威爾提到，通脹明顯接近目標，上升風險已減低；但同時失業率明顯向上，就業市場各項指標溫和放緩，勞動力供應與需求同時放緩，移民大幅減少令就業人口下降，種種迹象顯示就業市場下滑風險升溫。

AI領頭羊表現失色

換言之，美國通脹是得到控制，同時就業市場放緩，潛台詞是減息時機到。利率期貨顯示，美國在香港時間9月18日凌晨減息的機會率為75%，減息高唱入雲。不過，升市提早消耗9月18日的議息潛在利好，勢令美股加快中線見頂。目前美股三大指數的14天RSI均呈雙頂背馳，已進入需要提防的範圍。鮑威爾言論後，美元匯價應聲下跌0.9%。不過，科技股為主的納斯達克100指數升幅1.54%，跑輸道瓊斯指數的1.89%升幅，尤其人工智能概念股反彈乏力。Palantir（美：PLTR）只升1.64%，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）升1.72%，相比早前的股價下挫幅度，兩隻AI概念領頭羊股份，表現算是失色。

值得留意的是，上周四晚鮑威爾重要講話前夕，有海量資金部署Meta（美：META）及微軟（美：MSFT）的8月22日到期末日認沽期權，大手成交金額數億美元，令兩股的期權認購/認沽比率明顯低於50：50，期權認沽需求遠超認購需求，是今年未出現過的罕見現象。表面上看是超級大戶與聯儲局對着幹賭輸了錢，瞬間輸掉以億美元計的資金，更可能的情况是，這些大戶本來持有大量Meta及微軟股份，假若賭中方向，認沽期權可以賺大錢；假若賭錯方向，以相關Meta認沽期權最高行使價785美元、微軟550美元計，大戶持正股的話可以透過期權交收沽出正股平倉，輸了一日時間值不見得損失很大，亦有可能是趁重要消息觸發活躍成交，沽貨套現更容易。

有大戶欲大手看淡微軟及Meta，始終會打擊市場信心，令其他投資者對此兩股產生忌諱，構成心理影響。以周五情况看，微軟及Meta分別升0.59%及2.12%，跑輸了沒有被認沽期權大手部署的Alphabet（美：GOOG）、亞馬遜（美：AMZN）及Tesla（特斯拉）（美：TSLA）的升幅3.1%至6.22%，這些期權交易或許有產生影響力。若要數微軟及Meta的共通點，便是倚賴Nvidia的GPU部署極大量高速運算算力發展人工智能，被市場公認的AI受惠股領頭羊。

Meta微軟遭大戶套現

不利消息方面，周初市場傳出Meta計劃將人工智能部門一分為四，消息人士並傳出Meta會縮減整體部門規模。即使縮減AI投資未必是事實，但投資AI基建更忍手可能是稍後趨勢，這對整個AI行業添上陰霾，加上相關股份累積升幅已多，後市或要忍受一段時間的弱勢。

大戶於Meta及微軟套現，假若美股尚未見頂，資金可能部署於其他Mag 7股份。其中，特斯拉股價仍然非常落後，縱使汽車業務疲弱、業績差勁，但市場對於遠未突破今年初高位的落後股非常寬容，近期很容易炒上，况且身兼自動駕駛及機械人概念，能製造好消息的本錢雄厚。只要美股仍有餘勢向上，特斯拉是追落後的首選。

