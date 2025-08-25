置地擬開發AI代理 更快回應租戶需求

透過數碼攣生技術掌握實時數據

置地開發IFMCT時，使用創造現實世界的數位模擬之「數碼攣生（Digital Twin）」技術，王志珊指出，該平台經系統集合數據，透過已裝置的大量感應器及設置設備的健康分數表，每天在每個物業運用這些數據，實現機器學習及數位模擬。據此他們可透過中央控制室內簡單按一鍵，去看透系統運作及系統間交互狀况。例如他們可以很快取得大廈4D實時投射圖像，以掌握大廈溫度分佈，得知產生高溫的主機放置情况，利便更精準去調較空調減少高溫影響設備，這樣他們可更快地在問題萌生前出手處理。

在下一階段，鄧偉彤表示，置地在港既掌握設施管理數據及產業知識，因此擬利用生成式人工智能（Generative AI）技術，在未來半年去完成開發進階的清潔、維修、工作單據（work order）、健康生活、資產等6個領域AI代理。王志珊稱：「職員可以向AI代理查詢，了解到問題出現時如何影響資產的狀况甚至更多變數，減少調查問題根源的時間」，他們因此可更快回應租戶，讓租戶有更佳體驗。

在聯同租戶推動ESG方面，物業管理工程經理陳偉靖表示，他們推動數字化後，可較過往更自動化去取得數據，讓租戶更易掌握溫室氣體排放範圍一及二的數據，去著手減低碳排放，冀最快到今年底，有望推出面向租戶使用的系統界面。

擬將港經驗應用至滬項目

由於置地在具營運歷史的寫字樓實現設備更新，提升效益及開發設施管理系統具有經驗，物業管理技術服務部董事及主管楊漢忠稱，他們將來可以和同業分享經驗。但是礙於業界的管理模式及發展不同，因此未必全然應用到置地的經驗。反而他們會準備將在港的經驗，應用到集團旗下上海西岸中環項目。