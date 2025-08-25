藉科技助業務定位「回憶組織師」

孫道熙說，他父親教他們做生意要飲水思源。他形容父親做事時「出雞亦出豉油」，並教導他們謂：「做人做事不要計較，要肯蝕底，要顧客至上，將自己「put yourself in someone's shoes」（設身處地去為別人着想）」。他父親還提出，構思產品給自己用時，去找出新路及找生意。雖然快圖美自1982年面世後，輾轉易手到瑞安集團、利豐，到2000年由中港照相接手，孫道熙指出，期間即使坊間轉用手機，影相數目其實更多，快圖美可借助App、雲端、儲相及編輯的技術變身成「Memory Organiser（回憶組織師）」，繼續服務市民。

乘元宇宙概念創「FOTOMETA」

快圖美既為老品牌，孫道熙不諱言，個別商場未必接受他們以原有品牌進駐。他們留意到2021年市場興起元宇宙概念，在想到將來用NFT（非同質化代幣）接入視像市場後，因此陸續開設「FOTOMETA」新名稱的商店。

中港照相開發圍繞器材銷售的AV Life店舖同時，快圖美亦續在專長的攝影領域開發供舉辦活動用的機械臂方案，並曾在迪士尼樂園內試用，冀借助科技將業務領域擴大。