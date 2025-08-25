快圖美：影像數碼化生意佔比8% 冀攻商業客市場 開發流動列印文件App

明報記者 陳偉燊

在過往冲曬相片的黃金年代，孫道熙稱：「一日可以收到100至300筒菲林去冲曬，到今時今日要一個月才有200至300筒菲林待冲曬」，因此快圖美既不再於店舖放置冲印設備，店舖數目亦由高峰時的99間調整至目前54間。

店內設韓式四格照相機

有見新一代即使曬好相片亦多數會掃描放到社交媒體上，他稱，快圖美業務隨之逐步調整，現時提供服務及銷售產品佔比變成別佔80%及20%，提供的服務更由人像涵蓋到寵物相片，銷售的產品已非純富士品牌商品，更包括其他品牌，亦更多由店長去決定適售商品。

當中店舖面向喜歡使用菲林相機的Gen Z世代，他稱，顧及到這群客戶想重拾用上「過期」藥水冲曬、愛上舊有相機搖擺、漏光的感覺，因此配合設有按鈕，並將菲林安置入機身體驗的FUJIFILM X half半格數碼菲林相機產品大行其道。他不諱言這類菲林包相機的產品銷情不俗，撇除即影即有相機，更佔上10%至15%生意。店內更設等待時間短的韓式四格照相機，照顧年輕一代需求。

為客戶將影帶菲林轉數碼

快圖美自疫情期間開發影像數碼化服務，孫道熙說，不少客人因此將留存的VHS影帶、菲林交給他們轉為數碼格式，或將影碟內容轉入USB儲存。該項服務從早期佔業務比重只有2%，提高至近期佔8%。儘管他們處理的影像載體多「又霉又舊」，數目亦多，不無難度，但是他希望幫助到客人真實保留美好回憶。

有見坊間影印門店愈來愈少，他指出，快圖美已聯同FUJIFILM開發DocuXpress新App供一按即印文件及庫存服務，這既可照顧零售客戶的需求，亦幫助到中小企印製機密文件，藉此打開商業對商業（B2B）市場。他們正在將服務延伸到旅遊景點如山頂、摩天輪及迪士尼樂園，並涉足結婚市場之外，將來亦擬和國際學校、私立學校及老人院接洽，探索向外服務的商業機會。