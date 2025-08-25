欣旺達膺全球手機電池供應一哥

撰文 旻晞

成立於1997年的欣旺達，總部位於深圳，2011年4月於深圳交易所創業板掛牌，2022年11月再到瑞士證券交易所掛牌。截至上周五，集團總市值417億元（人民幣，下同），除是全球最大手機電池供應商，按去年出貨量計亦是筆記簿型電腦及平板電腦合計全球最大鋰電池廠。另外，若計車用動力電池，今年首5個月亦躋身內地第七大供貨廠商，總裝車量為6.9GWh，市場份額為2.87%，大可形容欣旺達為內地動力電池第二梯隊。

積極拓動力類電池 用於新能源車

集團以供應手機、筆記簿型電腦、平板電腦等消費電子產品的鋰離子電池起家，直至目前為止仍為集團收入主力，去年及今年首季仍佔總收入53%左右。而近年集團積極拓展的第二收入線：動力類電池，目前已較廣泛應用於新能源乘用車市場，客戶車廠包括理想（2015）、小鵬（9868）、零跑（9863）、廣汽（2238）、上汽（滬：600104）、雷諾及日產等。

此外，欣旺達亦有產銷儲能系統業務，亦可算是明日在港掛牌的雙登集團（6960）同業。即使目前欣旺達於儲能系統的收入佔比相對為少，但按去年出貨量計亦屬全球前五的交流側儲能系統商，在個別範疇亦佔一席位。

近年市場放緩 收入增長較慢

以消費電池起家，並同時競跑另一賽道：動力類電池，與各大龍頭企業諸如寧德競爭，既反映了欣旺達的雄心壯志，但同時無可否認競爭路上舉步維艱。

從業績看，欣旺達收入從2022年的522億元增長至2024年的560億元，複合年增長率為3.6%，增長較慢，主要是其本業消費電子市場近年增長放緩有關。根據灼識諮詢數據，2022年至2024年全球手機、筆記本電腦及平板電腦複合年增長率分別是倒退4.7%及增長3.3%。

市場既然如此，欣旺達也屬非戰之罪；再按同樣資料，2024年至2030年間上述兩個市場的複合年增長率亦同樣只有3.1%。這情况下，欣旺達可以做的有兩件事，首先是再提高規模效益，以期望消費類電池平均生產成本下降，開拓新客源新區域市場以爭取更大利潤率；其次，這亦是欣旺達顯然致力實現，便是計劃開展第二收入來源，即動力類電池。事實上，根據同樣資料，估計2024年至2030年全球動力類電池複合年增長率為21.6%，增長遠較同期消費類電池市場為快。不過，要與行內各「大哥」爭生意，並取得各大車廠信任是「從來不易，這個你我早已知」。

近年欣旺達於研發開支投放不少，2022年至2024年研發開支合共87億元，佔收入比維持大約半成左右，至今年首季更升至7%。不過欣旺達於動力類電業業務盈利情况仍有待提升。動力類電池去年毛利13.3億元，毛利率只有8.8%，屬各產品類別最低，貢獻集團毛利16%；與此比較，欣旺達「老本」：消費類電池、毛利55.7億元、毛利率18.2%，貢獻集團總毛利68%，換句話說欣旺達於動力類電池的盈利能力仍相對落後。

本欄過往不時提及汽車產業鏈中，零部件供應商較常見的風險是供應商及客戶集中風險。欣旺達不例外。2022年至2024年及今年首季，欣旺達五大客戶佔收入比重分別為58.1%、47.7%、44.3%及40.3%；同期最大客戶佔收入比重則為28.6%、24.1%、20.7%及16.5%。儘管單看數字，客戶集中風險正下降，但單一最大客戶佔比仍高。

另邊廂，在供應商方面，上述期間五大供應商佔比依次為44.8%、40.6%、32.2%及31.4%；單一最大供應商佔比為18%、18.1%、15.7%及14.8%。客戶集中風險度偏高，亦或能反映於貿易應收款項及應收票據中，如去年底欣旺達貿易應收款及應收票據達165億元，已佔當年收入的29%；今年3月底相關比重更高達119%，即較首季收入更高。這難免令人聯想到早前內地汽車業的熱話：車廠結欠零部件供應商的數期愈來愈長，直接威脅零部件供應商的現金流。

產品均價降 毛利率遜同業

另一方面，欣旺達其產品平均售價於過去幾年亦見持續下跌，如消費類電池每個平均售價由2022年的66.2元降至今年首季的46元；同期動力類電池平均售價由1.1元/Wh降至0.5元/Wh。儘管欣旺達整體毛利率往績期間雖則保持穩定，惟無可否認較同業為低，如去年龍頭企業寧德毛利率便有24.4%左右，同年欣旺達毛利率為14.2%。這又與寧德本身甚至具備鋰礦資產能以較低原材料本生產有關，當然其產量較大，產能利用率相對欣旺達為高亦為原因之一。例如去年欣旺達於動力類電池產能利用率方69.9%；寧德為76.3%。

與龍頭企業有差距亦不是什麼奇怪事，市場自然會定價。而鋰電池企業於A股估值普遍較為保守，即使如「寧王」，其靜態市盈率亦只是25.8倍，較欣旺達的28.41倍更便宜，另一家億緯鋰能（深：300014）靜態市盈率亦只為24.32倍，不相伯仲。而按上周五收市價22.6元計，欣旺達年初以來股價只能屬打成平手，累積升幅不足2%，完全跑輸同期的深證成指，其累升17%。看來欣旺達來港發行H股，定價難以進取。

是次欣旺達來港招股，高盛、中信証券為聯席保薦人，欣旺達同業億緯鋰能其實亦早於6月入表港交所申請來港上市，獨家保薦人又恰巧是中信証券，但至今仍未有任何消息。

