亞太股市看好「CUBE」四大主題

除了看好美股標指今年底前有上升空間外，富蘭克林鄧普頓陳夏儀也看好亞太股市，主要基於三大原因，第一個原因是關稅戰風險降低：「我們認為美國總統特朗普的貿易戰所帶來的風險將會減少，原因是美國對亞太區多個國家關稅稅率應該在10%至20%之間，對中國的關稅稅率也會在40%以下，這樣的話，不確定性已經開始減少。」

陳夏儀看好亞太股市的第二個原因，是今年以來去全球化加快，減低對美元的需求，料美匯指數跌勢持績，這對亞太股市屬正面。

料印度日本上市公司今明年盈利增長勁

至於陳夏儀看好亞太股市的第三個原因，是個別國家的上市公司盈利增長強勁。她解釋，今年及明年兩年期間，MSCI印度指數及MSCI日本指數成分股盈利增長料分別達32%及29%，與MSCI新興市場指數、MSCI歐洲指數及美股標指成分股盈利期內料分別增長28%、26%及26%比較屬較高。《Money Monday》認為，可以留意的是，在過去5年不論MSCI印度指數及MSCI日本指數均已勁升近倍，大幅跑贏MSCI亞太指數（見圖）。

至於如何投資亞太股市呢？陳夏儀指出，富蘭克林鄧普頓未來5至10年看好簡稱為「CUBE」四大長期投資主題——連接性（Connectivity）、 城市化（Urbanization）、嬰兒荒經濟（Baby-bust economies）及能源轉型（Energy transition）（見表）。

亞太城市化 利交通能源電訊房產

陳夏儀首先介紹亞太地區連接性愈來愈高此投資主題：「連接性指的是隨着通訊系統愈來愈發達，亞洲居民可以無所不在地通訊，而且通訊時的延遲時間也愈來愈低，當中涉及的通訊技術包括第五代、第六代流動電動系統（5G、6G）及衛星上網等，受惠板塊包括資訊科技、通訊服務及非必需消費品。」

至於亞太地區城市化帶來的投資機會，陳夏儀認為，隨着區內愈來愈多人從農村移居到城市，將出現愈來愈多人口逾百萬甚至逾千萬的大城市，過程中會吸引大量資金興建基礎設施及房地產項目，這些投資落成後亦可以提升整個城市的環境，受惠板塊包括交通、能源、電訊及房地產等。

嬰兒荒經濟利醫療教育休閒電商數碼科技

談到嬰兒荒經濟此投資主題時，陳夏儀表示：「在1950及1960年代是嬰兒潮經濟（Baby-boom economies），現在則是相反，是嬰兒荒經濟。我們看到亞太地區很多國家出生率均很低，這些國家料轉向以消費為主導的經濟發展模式，而且隨着勞動力短缺，將推動科技創新以提升生產力，受惠板塊則包括醫療、教育、休閒、電子商貿及數碼科技。」

陳夏儀指出，「CUBE」最後一個投資主題是能源轉型，主要是指隨着技術的進步，亞太地區正由石化燃料轉向風能、太陽能等再生能源及核能等，受惠板塊包括公用事業、材料及科技等。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]