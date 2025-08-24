薛偉傑：科大推AI遊戲試驗 10萬角色與人類互動

「智能體世界」為一個大型的網上虛擬世界，共有10萬個AI角色在其中每日24小時生活和互動，從事各行各業的工作。每個AI角色背後的思考，都是由兩至三個AI大模型來驅動。至於每個人類玩家，就像每個AI角色的「人生導師」般，先設定性格（如MBTI的人格分類），然後透過每日抽出一些時間與AI角色交談，來影響它的信念、價值觀和生活模式等。「智能體世界」向全球開放，希望招募10萬人擔任玩家（高等院校教職員和學生、AI和遊戲公司的員工可獲優先權），進行6周的試驗。這個大型試驗旨在研究人類和人工智能的互動，希望能夠提高人類的「AI素養」，讓人類更加掌握和AI溝通、影響AI、下達準確指令的技巧，同時亦研究人工智能體在虛擬世界中會如何發展。

其實，外國之前已推出這類AI社區，例如Project Sid和Stanford Smallville，但兩者分別約1000個和數十個人工智能體組成。科大聯同幾名本地遊戲業人士開發的「智能體世界」規模，要比兩者大得多。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]