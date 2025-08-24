明報新聞網
增國防開支等措施出台 料提振歐新股市場

【明報專訊】歐洲新股市場上半年較弱，下半年則有望力追。據多家大行「放風」，不少歐洲企業有見上半年全球市場動盪，決定謹慎行事，延期至下半年才上市集資，有樂觀者預期明年更是歐洲新股市場恢復強勁之時。另有外媒指出，國防開支擴大及經濟措施出台，有望提振歐洲新股市場。

摩根士丹利股票資本市場全球聯席主管Martin Thorneycroft透露，歐洲有好些巨型新股正在排隊，待9月或10月上市。該行國際股票資本市場全球聯席主管Alex Watkins預期，全球市場下半年復蘇，為明年新股強勢復興而鋪路。

大摩：歐巨型新股排隊上市

另一大行、瑞銀股票資本市場全球聯席主管Gareth McCartney亦表示，許多新股都延期至夏天以後才上市，故9月才是新股市場的真正基準。

彭博引述消息稱，德國藥廠Stada Arzneimittel最初打算今年3月於德國上市，但因市場波動，延至下半年繼續計劃，最快9月上市集資，其私募股權股東Bain Capital及Cinven為Stada Arzneimittel尋求估值100億歐元（約117億美元）。瑞典NOBA銀行集團亦因市場動盪，難以吸引投資者，故延至下半年上市。

彭博又指出，雖然歐洲新股復蘇步伐落後於亞洲及北美洲，但隨着國防開支擴大及刺激經濟措施出台，帶動投資氣氛，有望重振歐洲新股市場。

