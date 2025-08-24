歐IPO急跌 主要企業擬改美上市

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、彭博、路透社

根據Dealogic數據，今年至今英國只有6家公司上市，集資額合共2.08億美元，刷新30年來低位；今年初至8月中，歐洲新股集資額亦按年跌近五成。反觀美國，同期新股集資額按年升38%，香港新股集資額更按年大升7倍。

英集資額30年新低 歐跌近五成

歐洲國家除新股集資額「縮水」外，已掛牌的上市公司總市值亦見收縮。隨着全球愈來愈多企業轉向私有化，5年來倫敦上市公司數目已減少兩成至約1600家。倫交所上市公司總市值約5萬億美元，反觀在美國掛牌的Nvidia（英偉達）（美：NVDA），單一家企業已值4.4萬億美元。

過去半年，歐洲新股市場絕大部分由中小型公司佔據，但走勢不一。區內規模最大的新股為瑞典醫學設備公司Asker Healthcare Group（瑞典：ASKER），集資約100億瑞典克朗（約10.5億美元），自上市至今升約17%。西班牙旅遊科技公司HBX Group International（西班牙：HBX）上市集資7.48億歐元（約8.8億美元）後，股價一直「潛水」，至今累插約三成。

在看到轉機之前，近期一些歐洲企業新貴都寧願「離鄉別井」，赴美國上市。瑞典「先買後付」公司Klarna及英國晶片設計商Arm均打算到紐約主要上市；在愛爾蘭註冊的體育博彩公司Flutter Entertainment（美：FLUT），去年已將主要上市地從英國轉為美國，英國工業設備租賃公司Ashtead（英：AHT）、匯款公司Wise（英：WISE）均有意效法。

英國富時100指數最大市值公司阿斯利康製藥（AstraZeneca）（英：AZN），也被市場猜測會跟從步伐。阿斯利康製藥行政總裁Pascal Soriot拒絕回答是否打算改變上市地點，也稱公司非常重視英國，但他表示：「隨着時間過去，現實是投資資金正在移往美國。」

《華爾街日報》比較美股與歐股的市盈率，美國標普500指數預期市盈率達22倍，反之英國富時100指數為13倍，德國DAX指數為15倍。泛歐交易所（Euronext）行政總裁Stéphane Boujnah認為，對於對未來負責的歐洲人而言，這是個重大警號，強調歐洲不想只成為美洲與亞洲之間的某個區域。

估值偏低成歐上市企業心結

估值偏低成歐洲上市企業心結，多家曾考慮遷往美國上市的公司，都提及估值。法國石油公司道達爾行政總裁Patrick Pouyanne去年提過，公司正認真審視在紐約主要上市的可能性，以吸引美國投資者。他解釋，公司美國股東增多，歐洲股東減少，包括法國股東，「大概是因為ESG的辯論……這是個現實，而你看到美國市場與歐洲市場之間估值頗為不同」。他補充，道達爾因此有「受託責任」，研究在美國上市。

老牌英國石油公司蜆殼雖以倫敦為主要上市地，但其股值仍與埃克森美孚（美：XOM）等美國同業有差距。去年蜆殼行政總裁Wael Sawan表示，若蜆殼未能跟上步伐，將保持所有選項開放。總部位於瑞士的大宗商品交易商嘉能可（英：GLEN），也一度研究過將主要上市地由倫敦遷往紐約。2月時嘉能可行政總裁Gary Nagle表示，公司希望股份在恰當的交易所買賣，以獲較好的估值，並以紐約為首選地。本月Gary Nagle則改口風，經審視後認為在美國掛牌後，公司不太可能獲納入標普500指數，不會推高股東價值，故決定留在倫敦。

律師行：美股某領域獲更高估值或屬假象

不過，即使改在美國掛牌，也不代表一帆風順。史密夫斐爾律師事務所企業合伙人Michael Jacobs表示，在美國上市往往被視為可以進入更大的資金池，並在某些領域獲得更高估值，但許多時候只屬假象，隨後還有沉重的監管負擔、訴訟風險、更多資訊披露要求、獲納入指數的巨大挑戰等。據倫交所數據，過去10年在紐約上市的20家英國公司中，只有3家市值上漲，另有一半已經退市。

歐盟重啟整合成員國資本市場

新股市場低迷期間，歐盟一直整合27個成員國的資本市場，至今已耗時10年，最近重啟整合工作。德意志交易所集團行政總裁Stephan Leithner曾參與當中一個工作小組，解決各國破產框架的差異。他表示，他們的討論重點要從技術層面移向根本改革，否則將引發重大遺憾，「會幾乎是對年輕一代造成的罪行」。

嘉能可宣布留在倫敦後，英國最大投資者勵正集團（英：LGEN）行政總裁Antonio Simoes亦指出，他看到國際客戶投資在英國的需求被遏抑，包括在倫敦掛牌的公司，認為政府需要實施改革，推動經濟增長。他解釋，英國發展愈好，股市就會隨之反映經濟狀况，「我們只想看到那些改革順利實施，那就會有更多資金投資在英國」。

[企業地球村]