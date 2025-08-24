明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
企業地球村

歐IPO急跌 主要企業擬改美上市

【明報專訊】歐洲新股市場近期轉趨冷淡，今年至今英國新股集資額見30年以來低位，歐洲新股集資額亦按年少近一半，迫使多家歐洲新貴考慮在美國上市，已在歐洲上市的也考慮改變其主要上市地，以求較好估值，當中不乏老牌企業，如道達爾（法：TTE）、蜆殼（英：SHEL）等。綜合分析，歐洲新股困局有多重因素造成，如目前熱錢都留在美國、歐洲ESG規管影響油氣公司估值等，另有金融業界高層指出，歐洲要實施改革，才可吸引資金留在當地市場。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、彭博、路透社

根據Dealogic數據，今年至今英國只有6家公司上市，集資額合共2.08億美元，刷新30年來低位；今年初至8月中，歐洲新股集資額亦按年跌近五成。反觀美國，同期新股集資額按年升38%，香港新股集資額更按年大升7倍。

英集資額30年新低 歐跌近五成

歐洲國家除新股集資額「縮水」外，已掛牌的上市公司總市值亦見收縮。隨着全球愈來愈多企業轉向私有化，5年來倫敦上市公司數目已減少兩成至約1600家。倫交所上市公司總市值約5萬億美元，反觀在美國掛牌的Nvidia（英偉達）（美：NVDA），單一家企業已值4.4萬億美元。

過去半年，歐洲新股市場絕大部分由中小型公司佔據，但走勢不一。區內規模最大的新股為瑞典醫學設備公司Asker Healthcare Group（瑞典：ASKER），集資約100億瑞典克朗（約10.5億美元），自上市至今升約17%。西班牙旅遊科技公司HBX Group International（西班牙：HBX）上市集資7.48億歐元（約8.8億美元）後，股價一直「潛水」，至今累插約三成。

在看到轉機之前，近期一些歐洲企業新貴都寧願「離鄉別井」，赴美國上市。瑞典「先買後付」公司Klarna及英國晶片設計商Arm均打算到紐約主要上市；在愛爾蘭註冊的體育博彩公司Flutter Entertainment（美：FLUT），去年已將主要上市地從英國轉為美國，英國工業設備租賃公司Ashtead（英：AHT）、匯款公司Wise（英：WISE）均有意效法。

英國富時100指數最大市值公司阿斯利康製藥（AstraZeneca）（英：AZN），也被市場猜測會跟從步伐。阿斯利康製藥行政總裁Pascal Soriot拒絕回答是否打算改變上市地點，也稱公司非常重視英國，但他表示：「隨着時間過去，現實是投資資金正在移往美國。」

《華爾街日報》比較美股與歐股的市盈率，美國標普500指數預期市盈率達22倍，反之英國富時100指數為13倍，德國DAX指數為15倍。泛歐交易所（Euronext）行政總裁Stéphane Boujnah認為，對於對未來負責的歐洲人而言，這是個重大警號，強調歐洲不想只成為美洲與亞洲之間的某個區域。

估值偏低成歐上市企業心結

估值偏低成歐洲上市企業心結，多家曾考慮遷往美國上市的公司，都提及估值。法國石油公司道達爾行政總裁Patrick Pouyanne去年提過，公司正認真審視在紐約主要上市的可能性，以吸引美國投資者。他解釋，公司美國股東增多，歐洲股東減少，包括法國股東，「大概是因為ESG的辯論……這是個現實，而你看到美國市場與歐洲市場之間估值頗為不同」。他補充，道達爾因此有「受託責任」，研究在美國上市。

老牌英國石油公司蜆殼雖以倫敦為主要上市地，但其股值仍與埃克森美孚（美：XOM）等美國同業有差距。去年蜆殼行政總裁Wael Sawan表示，若蜆殼未能跟上步伐，將保持所有選項開放。總部位於瑞士的大宗商品交易商嘉能可（英：GLEN），也一度研究過將主要上市地由倫敦遷往紐約。2月時嘉能可行政總裁Gary Nagle表示，公司希望股份在恰當的交易所買賣，以獲較好的估值，並以紐約為首選地。本月Gary Nagle則改口風，經審視後認為在美國掛牌後，公司不太可能獲納入標普500指數，不會推高股東價值，故決定留在倫敦。

律師行：美股某領域獲更高估值或屬假象

不過，即使改在美國掛牌，也不代表一帆風順。史密夫斐爾律師事務所企業合伙人Michael Jacobs表示，在美國上市往往被視為可以進入更大的資金池，並在某些領域獲得更高估值，但許多時候只屬假象，隨後還有沉重的監管負擔、訴訟風險、更多資訊披露要求、獲納入指數的巨大挑戰等。據倫交所數據，過去10年在紐約上市的20家英國公司中，只有3家市值上漲，另有一半已經退市。

歐盟重啟整合成員國資本市場

新股市場低迷期間，歐盟一直整合27個成員國的資本市場，至今已耗時10年，最近重啟整合工作。德意志交易所集團行政總裁Stephan Leithner曾參與當中一個工作小組，解決各國破產框架的差異。他表示，他們的討論重點要從技術層面移向根本改革，否則將引發重大遺憾，「會幾乎是對年輕一代造成的罪行」。

嘉能可宣布留在倫敦後，英國最大投資者勵正集團（英：LGEN）行政總裁Antonio Simoes亦指出，他看到國際客戶投資在英國的需求被遏抑，包括在倫敦掛牌的公司，認為政府需要實施改革，推動經濟增長。他解釋，英國發展愈好，股市就會隨之反映經濟狀况，「我們只想看到那些改革順利實施，那就會有更多資金投資在英國」。

[企業地球村]

相關字詞﹕企業地球村

上 / 下一篇新聞