經濟

九建中期基礎盈利增8% 負債率稍降

【明報專訊】負債水平高企的九龍建業（0034）上周五晚公布中期業績，期內股東應佔基礎盈利及匯報股東應佔溢利分別達3.12億元及1.25億元，按年增長8%及9.8%，並派每股中期息0.1元，按年持平。雖然去年底負債比率達104.4%，引起市場關注，但過去半年已降至100.9%，減少3.5個百分點。

截至上半年末，集團的銀行貸款在過去半年減少3.85億元，降至187.4億元，強調將降低資本負債比率為財務策略首要之一部分，並已於過去數年戰略性出售超過3.5億元非核心資產。

在推售海茵莊園餘下單位及下半年準備銷售之半山名滙，和明年預售之清水灣道項目，加上內地多個項目預售及銷售，預期將於未來數年產生額外現金流入。截至6月底其手上存貨205.09億元，在過去半年減少7.69億元。

此外，近期多次公布出售資產的世紀城市（0355）一系，5間公司齊發盈利預警。世城、旗下百利保（0617）、富豪國際（0078）、四海國際（0120）及富豪產業（1881）分別預告中期股東應佔虧損3.83億元、6.13億元、6.78億元、5700萬元及5.08億元。

世紀城市系5企發盈警

作為全系旗艦及居中控股的世城及百利保強調，分別有毛利逾4億元，酒店業務表現穩定，但受到投資物業及待售物業公平值虧損、酒店物業融資及折舊影響，導致虧損。

