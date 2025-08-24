明報新聞網
經濟

科興生物製藥擬發H股

【明報專訊】多家上海科創板公司公布擬來港發股集資。當中疫苗及醫藥公司科興一系4家公司之一，並在上海科創板上市的科興生物製藥（滬：688136）引起市場矚目，公布擬來港發行H股上市，正與相關機構商討中。科興生物製藥現時市值約89.56億元（人民幣，下同）。另AI基礎設施軟件提供商星環信息科技（滬：688031），更已申請來港上市。智能終端方案供應商華勤技術（滬：603296）亦表示擬來港上市。

科興生物製藥最新公布，上半年已賺逾8000萬元，按年大增5.76倍，集團指出，是次尋求來港發行H股上市，尚需中國證監會及股東通過；擬藉此加快海外業務發展，進一步提高綜合競爭力及國際品牌形象，同時充分借助國際資本市場的資源與機制優勢，優化資本結構，拓寬多元融資渠道。該公司較著名產品為賽若金注射用干擾素，用於治療乙型、丙型肝炎及淋巴瘤等。

另華勤技術表示，為推動國際化戰略及海外業務發展，增強境外融資能力，進一步提高綜合競爭力，根據總體發展戰略及運營需要，擬發行境外上市H股並在港上市。截至2024年度全年股東應佔淨利潤23.45億元，按年增長8.43%。

星環信息科技過去3年度仍虧損

至於星環信息科技於8月中向聯交所提交申請上市，最新已於港交所網站上載發行上市申請資料。集團披露，是次上市集資擬用於提升及優化產品研發及創新能力、着手將產品及解決方案升級，以及推動海外業務發展和商業化。在今次申請來港上市前，該股於2022年10月才在科創板上市，當時集資14.3億元；在過去3個年度及今年首季，仍處於虧損狀態。

明報記者 陳偉燊

相關字詞﹕星環信息科技 華勤技術 科興生物製藥

