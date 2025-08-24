明報新聞網
經濟
香港地產

Blue Coast II沽74伙 套現逾10億

【明報專訊】新盤銷情持續熾熱，由長實（1113）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，項目昨進行新一輪銷售，共推出159伙，其中134伙以價單式推售，另有25伙4房戶同日起招標，項目昨日共售出74伙，呎價高見3萬元，創項目新高價紀錄，單日吸金逾10億元。另太古地產（1972）牽頭發展、樓花期長約1年的柴灣海德園，昨日起對外開放示範單位供參觀，參觀人潮絡繹不絕，反應熱烈，市場估計，項目將於短期內開價。

最大手買家4900萬購4伙

已獲批入伙紙的Blue Coast II，昨日以價單發售的單位，以先到先得形式發售。現場所見，排隊人數眾多，買家連代理有逾百人在場等候，場面熱鬧，開售首一小時開售已售出64伙，連同招標單位，全日售出74伙，當中以價單出售共68伙，最大手買家認購4個單位，總售價合計約4900萬元，另以招標售出6伙，當中的3座33樓A室，實用1267方呎，4房雙套房間隔，以3801萬元售出，呎價3萬元，創Blue Coast II最高成交金額和最高成交呎價的紀錄。長實營業部首席經理郭子威表示，銷售成績反映市場有着明顯的復蘇迹象，特別是買家中不乏購置多過一個單位的大手客。

據悉，Blue Coast自去年4月開售至今，整個系列累售約974伙，套現162億元。

部署於短期開售的太古地產柴灣海德園，挾逾20年同區未有新供應的賣點，昨日起對外開放示範單位供參觀，吸引不少買家到場參觀，市場估計，項目將於短期內開價。

朗日峰沽5伙 均呎12081元

其他新盤餘貨銷售亦理想，嘉里（0683）旗下元朗朗日峰，於上周初盡推項目的餘貨共15伙，此批單位昨日起發售。發展商指出，項目昨日售出5伙，吸金2361.79萬元，平均實用呎價12,081元。據悉，朗日峰自今年7月中開售至今，累積售出52伙，佔項目總數82伙的63%，套現逾2.32億元，平均實用呎價12,126元。

新地（0016）旗下已屆現樓的沙田半山瓏珀山，昨日透過招標形式售出1伙，為King Tower 1 20樓A室，3房1套連書房間隔，實用1211方呎，成交價2304萬元，呎價19,026元。項目開售至今累售共227伙。

KOKO MARE兩房逾862萬售出

另會德豐旗下藍田KOKO MARE，昨日售出1伙，為8座21樓K室，實用432方呎，屬兩房開放式廚房設計，成交價862.6萬元，實呎19,968元。據悉，整個 KOKO HILLS系列至今售出926伙，套現逾91.6億元。

