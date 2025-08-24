澄清華府不會入股 台積電美股彈2.5%

台積電因美國政府入股消息，早前連續3個交易日下跌。不過，最新台積電董事長魏哲家上周五晚與Nvidia（英偉達）（美：NVDA）行政總裁黃仁勳共進晚餐後，接受台灣本地傳媒聯訪，被問及美國入股事宜時，魏哲家明確表示，美國政府已宣布不會入股台積電。

摩通：美入股英特爾 反利台積電

此外，市場也有指美國當局入股英特爾會影響台積電市場地位，但摩根大通認為，英特爾不足以撼動台積電的地位，反而有利於台積電。因英特爾營造出競爭者形象，有助於台積電在全球監管及地緣政治壓力下獲喘息空間。

美晶片股普遍向好

較早前《華爾街日報》披露特朗普政府考慮入股獲《晶片法案》補助的企業，但隨後指台積電、美光科技（美：MU）等已在美國加大投資的企業不會成為被入股對象，美光科技上周五收升1.6%。其他晶片股方面，博通（美：AVGO）收升1.5%，超微半導體（美：AMD）、高通（Qualcomm）（美：QCOM）收升2.5%。