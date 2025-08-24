明報新聞網
經濟

鮑威爾放鴿道指新高 科網銀行股受捧 分析：美減息預期升溫 恒指趁勢上望26000關

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會放鴿後，美股明顯抽高，道指見45,631點，收升846點並創新高。科網及銀行概念上攻（見表1及表2），標指創5月以來最大升幅。美債息普跌，美匯則回軟，金價回升約1%（見表3），以太幣（ETH）一度升13%。美市氣氛做好下，港股夜期出現高水383點，在美國上市港股ADR普遍升逾1%。有分析指出，美聯儲減息消息料推動明日港股表現，恒指有望高見26,000點大關。

明報記者 楊括

美股三大指數收升近2%，道指創即市及收市新高，最多曾升逾970點，高見45,757點，收報45,631點，升846點或1.9%。納指曾升逾2%，收市報21,496點，升396點或1.9%。標普500指數報6466點，升96點，升幅1.5%，結束連續5日跌勢。全周計，道指升1.5%，標指升近0.3%，納指跌約0.6%。

ADR普遍較港股收市上升

市况向上之際，美股科技股受捧，其中特斯拉（Tesla）（美：TSLA）升逾6%。反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數升2.7%。ADR方面，普遍較港股收市上升，匯控（0005）、友邦（1299）和港交所（0388）ADR較本港收市升逾1%。至於科技股，ATMXJ的ADR均較本港收市升逾1%至近3%。

美匯指數跌穿98水平 見1周低位

不過，美匯指數跌穿98水平，收報97.72，跌0.9%，見1周低位。債息方面，10年期美債息收跌約7個基點，報4.258厘；2年期債息跌10個基點，收報3.688厘。此外，金價、油價向上，現貨金曾升至每盎司3379美元、逼近3380美元大關；收市仍升1%、報3371.67美元。紐約期金收報每盎司3418.5美元，升近1.1%。國際油價收市微升，倫敦布蘭特期油收報每桶67.73美元，升0.1%；紐約期油報63.66美元，升0.2%。

郭思治：恒指或突破月內高位25766點

致富證券市務總監郭思治稱，美國放風減息下，恒指可能突破月內高位25,766點，此外，期指結算日將至，市場大機會借此東風上攻。如果能成功突破今月高位，恒指料將持續強勢，並上望26,000點大關。

他又稱，美國減息概率上升同樣有機會推升港股的銀行及科技板塊，尤其現時部分藍籌如小米（1810）、美團（3690）及比亞迪（1211）尚未完全回升的情况下更是如此。此外，有見匯控早前17年來首重返「紅底股」，他指隨着該行上月底宣布30億美元回購計劃，相信會令市場持續憧憬股價向上。若匯控升破近期高位102元，有望進一步挑戰108至110元。

相關字詞﹕以太幣 美國減息 標普500指數 鮑威爾 特斯拉 中概股 減息 聯儲局 美股

