明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

大手客6500萬掃堅尼地道33號全層3伙

【明報專訊】再有港島新盤開展新銷售，並錄得大手客入市個案。The Development Studio牽頭、已屆現樓的灣仔堅尼地道33號，發展商早前加推2號價單涉36伙、屬實用360至1033方呎1至3房戶，售價811萬至3800萬餘元（不設折扣）、實呎2.25萬至3.67萬元，整批單位於昨晚作次輪銷售，市場消息稱全晚沽出約16伙。

中原高級營業董事黎劍茵表示，該行錄得一組大手客斥逾6500萬元，購入全層3伙（涉1至3房戶），以全層總樓面2056方呎計，實呎約3.16萬元，擬作長線收租，預計實用呎租約80元。連同之前賣出單位，堅尼地道33號目前累售約43伙，佔全盤單位總數逾六成。

昨晚次輪料沽16伙

另一港島新盤，宏安地產 （1243）炮台山101 KINGS ROAD，新錄「一客兩食」大手成交，涉資逾2073萬元，其中8樓A室，實用549方呎3房戶，成交價1346.4萬元、實呎2.45萬元；另8樓B室，實用310方呎1房戶，成交價726.7萬元，實呎2.34萬元。

鐵路盤交投持續活躍，新地（0016）旗下南昌站匯璽III，透過招標以3174萬元，售出6座56樓B室，實用1047方呎3房戶、實呎3.03萬元。華懋何文田站瑜一‧天海，新售出1B座12樓A室，實用960方呎3房戶，成交價2486.4萬元，買家為內地投資客、實呎2.59萬元。此外，信置（0083）牽頭的元朗錦田柏瓏系列，昨再沽4伙，吸金逾3600萬元，最高成交價為5座12樓A5室，實用762方呎3房戶，成交價1147.23萬元、實呎1.5萬元。

蔚藍東岸1房重售 成交價低25%

內房五礦（0230）油塘蔚藍東岸，亦新售出第3座16樓H室、實用347呎1房戶，成交價509.05萬元、實呎1.46萬元；單位曾於2020年11月、即項目首度開售時，以676.47萬元、實呎1.94萬元售出，惟相關買家早前撻大訂，如今重售，新成交價較近5年前低25%。

相關字詞﹕大手客入市 宏安地產 The Development Studio 新地 五礦 柏瓏 瑜一‧天海 蔚藍東岸 堅尼地道33號

上 / 下一篇新聞