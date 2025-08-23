大手客6500萬掃堅尼地道33號全層3伙

中原高級營業董事黎劍茵表示，該行錄得一組大手客斥逾6500萬元，購入全層3伙（涉1至3房戶），以全層總樓面2056方呎計，實呎約3.16萬元，擬作長線收租，預計實用呎租約80元。連同之前賣出單位，堅尼地道33號目前累售約43伙，佔全盤單位總數逾六成。

昨晚次輪料沽16伙

另一港島新盤，宏安地產 （1243）炮台山101 KINGS ROAD，新錄「一客兩食」大手成交，涉資逾2073萬元，其中8樓A室，實用549方呎3房戶，成交價1346.4萬元、實呎2.45萬元；另8樓B室，實用310方呎1房戶，成交價726.7萬元，實呎2.34萬元。

鐵路盤交投持續活躍，新地（0016）旗下南昌站匯璽III，透過招標以3174萬元，售出6座56樓B室，實用1047方呎3房戶、實呎3.03萬元。華懋何文田站瑜一‧天海，新售出1B座12樓A室，實用960方呎3房戶，成交價2486.4萬元，買家為內地投資客、實呎2.59萬元。此外，信置（0083）牽頭的元朗錦田柏瓏系列，昨再沽4伙，吸金逾3600萬元，最高成交價為5座12樓A5室，實用762方呎3房戶，成交價1147.23萬元、實呎1.5萬元。

蔚藍東岸1房重售 成交價低25%

內房五礦（0230）油塘蔚藍東岸，亦新售出第3座16樓H室、實用347呎1房戶，成交價509.05萬元、實呎1.46萬元；單位曾於2020年11月、即項目首度開售時，以676.47萬元、實呎1.94萬元售出，惟相關買家早前撻大訂，如今重售，新成交價較近5年前低25%。