CCL按周跌0.53% 報137.9點

可留意是，今年至今樓價暫時累升0.19%，指數較2021年8月191.34點歷史高位，仍跌27.93%。另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報140.04點，按周跌0.39%；CCL（中小型單位）報138.38點，按周跌0.50%。

豪宅方面，CCL（大型單位）最新報135.37點，按周跌0.65%，連跌4周共2.27%。

CCL大型單位連跌4周共2.27%

至於四大分區樓價表現，港島CCL Mass報137.53點，按周跌2.4%；九龍CCL Mass報137.15點，按周跌0.79%。

至於新界東CCL Mass報154.31點，按周升1.06%，指數創2024年7月中後、逾一年新高；新界西CCL Mass報128.39點，按周升1.26%，創2024年12月底後、約8個月新高。

利嘉閣：周末預約睇樓跌2.8%

另利嘉閣研究部主管陳海潮表示，多個新盤搶客，二手業主憧憬下月施政報告及美國議息或有好消息，叫價態度硬淨，周末兩天全港50個指標屋苑，共錄約1205組客戶預約睇樓，較上周末（8月16及17日），錄約1240組減少2.8%，其中港島8個屋苑錄約200組客戶預約睇樓，按周跌4.8%，跌幅最大。