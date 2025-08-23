明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

生產力局總裁1768萬入市賽西湖大廈

【明報專訊】二手物業市場不乏名人入市個案。資料顯示，北角半山老牌豪宅賽西湖大廈第11座一個低層單位，實用面積1124方呎3房1套及工作室間隔，上月底連車位以1768萬元易手、實呎15,729元，登記買家為BUTT, MOHAMED DIN，與香港生產力局總裁畢堅文英文名字相同，相信為同一人；由於原業主早於1987年9月以153.3萬元購入單位、其後再於1998年以32萬元購入車位，即總作價185.3萬元，現帳面賺1582.7萬元或8.5倍。

市建局前執董1200萬沽碧瑤灣

另一方面，薄扶林老牌豪宅碧瑤灣，新錄名人沽貨。資料顯示，碧瑤灣第25座高層一伙實用面積937方呎兩房單位、連車位，本月中以1200萬元易手、實呎12,807元；原業主為MA CHIU TSEE MICHAEL，與前市建局執行董事（商務）馬昭智名字相同，相信為同一人。他早於1993年6月以334.5萬元購入，帳面賺逾865萬元或2.6倍。

元朗本月逼百宗成交 按月增35%

大型屋苑方面，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗區本月至今暫錄約97宗二手成交，較上月同期增35%，其中Grand YOHO第10座高層E室，實用面積512方呎兩房戶，以726萬元沽出、實呎14,180元，新買家為上車客；原業主2016年9月741.8萬元一手買入，帳面蝕15.8萬元或2%，連使費等開支及扣除發展商回贈後，估計實蝕約22萬元或3%。

港灣豪庭兩房530萬易手

香港置業首席聯席董事曾家輝表示，大角嘴港灣豪庭第4座中層G室，實用面積381方呎兩房戶，原業主以約560萬元放盤，議價後減價30萬元或5%，以530萬元獲外區首置客承接、實呎13,911元；原業主2012年底以約368萬元購入，帳面賺約162萬元或44%。

此外，中原分行經理唐偉峯表示，青衣居屋海悅花園，新錄第1座高層K室成交，屬實用面積590方呎3房戶，原業主於居二市場叫價520萬元未補價放盤，議價後減30萬元或約6%，以490萬元成交、實呎8305元，新買家為綠表上車客；原業主早於1992年以67.78萬未補價買入單位，帳面獲利422.22萬元或6.2倍。

相關字詞﹕生產力局 海悅花園 港灣豪庭 Grand YOHO 碧瑤灣 賽西湖大廈

上 / 下一篇新聞