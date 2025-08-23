生產力局總裁1768萬入市賽西湖大廈

市建局前執董1200萬沽碧瑤灣

另一方面，薄扶林老牌豪宅碧瑤灣，新錄名人沽貨。資料顯示，碧瑤灣第25座高層一伙實用面積937方呎兩房單位、連車位，本月中以1200萬元易手、實呎12,807元；原業主為MA CHIU TSEE MICHAEL，與前市建局執行董事（商務）馬昭智名字相同，相信為同一人。他早於1993年6月以334.5萬元購入，帳面賺逾865萬元或2.6倍。

元朗本月逼百宗成交 按月增35%

大型屋苑方面，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗區本月至今暫錄約97宗二手成交，較上月同期增35%，其中Grand YOHO第10座高層E室，實用面積512方呎兩房戶，以726萬元沽出、實呎14,180元，新買家為上車客；原業主2016年9月741.8萬元一手買入，帳面蝕15.8萬元或2%，連使費等開支及扣除發展商回贈後，估計實蝕約22萬元或3%。

港灣豪庭兩房530萬易手

香港置業首席聯席董事曾家輝表示，大角嘴港灣豪庭第4座中層G室，實用面積381方呎兩房戶，原業主以約560萬元放盤，議價後減價30萬元或5%，以530萬元獲外區首置客承接、實呎13,911元；原業主2012年底以約368萬元購入，帳面賺約162萬元或44%。

此外，中原分行經理唐偉峯表示，青衣居屋海悅花園，新錄第1座高層K室成交，屬實用面積590方呎3房戶，原業主於居二市場叫價520萬元未補價放盤，議價後減30萬元或約6%，以490萬元成交、實呎8305元，新買家為綠表上車客；原業主早於1992年以67.78萬未補價買入單位，帳面獲利422.22萬元或6.2倍。