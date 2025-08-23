明報新聞網
FANCL代理商陳志明1.1億接紀惠中環舖

【明報專訊】近期積極放售物業的紀惠集團，再度售出核心區零售物業。資料顯示，中環皇后大道中9號嘉軒廣場2樓220及222號舖，面積8279方呎，本月初以1.1億元易手，呎價約1.33萬元。登記買家為GOURMET DINING GROUP LIMITED，股東及董事為著名日本化妝品牌FANCL的內地與本港代理商陳志明及馬木蘭夫婦。該公司為本港著名餐飲集團，於2014年成立，主攻法式餐飲和美食體驗，並引入了知名的DALLOYAU品牌。

紀惠持貨21年帳賺逾倍

原業主為紀惠集團，於2004年7月4628萬元購入物業，持貨約21年，帳面獲利6372萬元或約1.38倍。

翻查資料，陳氏夫婦乘近年工商舖物業低水，趁勢尋寶，去年5月二人斥資3.1億元，向觀瀾湖集團或相關人士購入中環皇后大道中9號（俗稱皇九）29樓全層，面積約13,769方呎，呎價2.25萬元，較該廈2018年高位、每方呎6.18萬元，6年來大幅下調六成。陳氏夫婦則於1年多以來，共斥資4.2億元購入兩個商用物業。

除近年趁勢撈底商業物業外，陳志明及馬木蘭夫婦亦鍾情豪宅物業，最矚目要追溯至2007年及2010年，先後斥資2.1億及1.55億元，購入山頂施勳道倚巒1號屋及25號屋，涉資共3.65億元。

黎永滔2780萬沽新銀集團中心天台

另外，資料顯示，由資深投資者黎永滔等持有的灣仔告士打道200號新銀集團中心天台，本月初以2780萬元售予一家廣告傳媒公司，料作業務發展。

黎氏等於2010年9月以4300萬元購入該廈一籃子物業，包括4樓平台、廣告外牆、天台，以及一個車位，目前暫只售出天台部分，其他幾項物業尚未出售。

