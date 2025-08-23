星星地產偉業街申建984間酒店房 涉18萬呎樓面 擬變身學生宿舍每層41間房

明報新聞網
【明報專訊】學生宿舍需求殷切，各發展商及投資者均爭相發展。星星地產旗下觀塘偉業街發展項目，原計劃作酒店及安老院發展，近期再度變陣，向城規會申作純酒店發展，預計提供984個酒店房間，涉18.14萬方呎。據申請人提交的資料，酒店每層多達41間酒店房，大部分是單人房，另有小量雙人房及3人房，共享4部升降機，而項目亦將參與上月才公布的「城中學舍計劃」。星星地產明言，重建後將擬議酒店申請改建為學生宿舍，反映學生宿舍潛力龐大，甚具投資價值。

明報記者 甘潔瑩

市場上大部分發展商及投資者，主要將現有商廈或住宅變身學生宿舍。前身為工廈的新昌中心，位於觀塘偉業街107至109號，鄰近綠景NEO大廈及花旗大廈，地盤面積約1.26萬方呎，地皮現規劃為「其他指定用途（商貿）」，星星地產近期向城規會申請，放寬地積比率，由原先的12倍，增加20%至14.4倍，重建為一幢31層樓高的酒店，提供984間酒店房，總樓面約18.14萬方呎，預計2029年落成。

將參與「城中學舍計劃」

申請人表示，擬議發展符合政府鼓勵活化工廈的政策，同時亦有意於未來重建後將擬議酒店改建為學生宿舍，以便參與「城中學舍計劃」。

翻查資料，星星地產就項目提出多次改劃申請，最初2020年申請重建1幢30層高的商廈，同年5月獲城規會批准申請，樓面同為18.14萬方呎，但一直未有發展。去年再度提交發展方案，申請重建1幢33層高的酒店及安老院，發展密度及總樓面與最新方案相同，但最終撤回申請。

恒地香檳大廈申建159間房酒店

另恒地（0012）亦變陣，將旗下坐落商業地帶的尖沙嘴香檳大廈B座，向城規會申請重建一幢樓高35層的酒店，提供159間酒店房間，涉約18.42萬方呎。

城規會文件顯示，申請地點位於尖沙嘴金巴利道16號九龍內地段第6022號B分段餘段，地盤面積約1.23萬方呎，申請人提出，項目地積比率由原先的12倍申請放寬25%至15倍，以作准許的酒店用途，計劃重建一座35層高（包括一層避難層和一層後台/機電層；以及兩層地下停車場）酒店，建築高度限制由110米（主水平基準上，下同），放寬27%至140米，提供159間酒店客房，總樓面約18.42萬方呎，預計2029至2030年落成。

恒地2011年起收購香檳大廈業權，收購近10年，B座率先取得八成業權，2020年向土地審裁處申請強拍，並於2023年11月獲批強拍，恒地去年1月以拍賣底價17.28億元統一B座業權。今年1月，美麗華（0071）曾提出以31.2億元向恒地收購項目，但有逾半數股東反對，因而令買賣協議被逼終止。值得留意，上述地皮坐落於「商業（6）」地帶，重建商廈可以地積比率12倍作發展，重建後樓面約14.73萬方呎，以恒地去年購入價17.28億元計，每方呎樓面地價約1.17萬元。

