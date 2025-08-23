明報新聞網
經濟
國際金融

Google與Meta達雲端運算協議 涉780億

【明報專訊】美國科技媒體The Information及彭博社引述知情人士透露，Alphabet（美：GOOG）旗下Google與Meta（美：META）達成一項雲端運算合作協議，合約總值超過100億美元（約780億港元），是Meta與Google首次達成重大的雲端運算交易。這也是與OpenAI達成協議後，Google近期達成的第二份重大協議。

Meta未來6年用Google儲存

Google證實了這宗交易，但未提供更多資料。知情人士稱，Meta將在未來6年使用Google的雲端伺服器及儲存空間，以應付客戶對AI工具的需求。消息稱，這是Google提供雲端運算服務17年以來，規模最大的協議之一。

Meta目前也使用微軟Azure雲計算服務，但它很大程度依賴亞馬遜雲端運算服務（AWS）。Google Cloud過去曾與Meta合作，但從未以雲端基礎設施供應商的身分提供服務。2023年，Google Cloud宣布透過名為Vertex AI的應用程式開發者平台，提供Meta開源AI模型Llama的各個版本，供企業和開發者透過Google Cloud存取Meta的AI模型，並建立應用程式。Alphabet此前預期，雲端業務年收入可達500億美元。

（綜合報道）

