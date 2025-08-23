明報新聞網
經濟
國際金融

特朗普次子擬下月訪日 出席Metaplanet股東會

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，特朗普次子埃里克（Eric Trump）計劃下月訪問東京，推動其家族的加密貨幣業務擴張。消息稱，埃里克計劃於9月1日出席日本比特幣金融機構Metaplanet的股東大會。該公司是日本的酒店營運商，去年初開始建立比特幣儲備，迄今積累了價值超過21億美元的比特幣，並於3月邀請埃里克為戰略顧問。埃里克赴日的消息傳出後，Metaplanet周五股價一度由跌轉升。該股過去12個月升近6倍，儘管股價已由6月中的峰值下跌一半以上。

以太幣今年升30% 跑贏比特幣

比特幣近期顯著回軟，表現遜於第二大加密貨幣以太幣。由「矽谷風投教父」泰爾（Peter Thiel）領軍的以太幣投資熱，押注以太幣的區塊鏈以太坊（Ethereum）可能成為華爾街推出新金融產品及服務的首選平台。有別於供應有限，且主要用於價值儲存的比特幣，以太幣的供應基本上沒有上限，而其區塊鏈以太坊是開源平台，開發者可在該平台建立和運行用於交易及借貸的數碼貨幣應用程式。以太幣價格本月以來已上漲15%，而比特幣價格同期卻跌了3%左右。今年以來，以太幣價格升約30%，跑贏比特幣的20%升幅。

比特幣此前的升勢，部分源於一些企業發行股票及債券，集資購入比特幣作為「儲備」資產，如今以太幣也出現同樣情况。蒂爾的創始人基金（Founders Fund）目前持有7.5%的ETHZilla股份，後者最近由一家生物科技公司轉型，專注於出售股票，買入以太幣。蒂爾及其企業也持有Bitmine（美：BMNR）9.1%股份，該公司最近籌集了2.5億美元購買以太幣。該股自6月底以來升約10倍。

穩定幣多透過以太坊交易

投資者投資以太幣，是押注如果以太坊成了美元、股票等傳統結算渠道的替代方案，那麼作為其原生代幣的以太幣，將會受惠於該平台交投增加。美國財長貝森特預期，穩定幣可推動美國國債需求，而很多穩定幣都透過以太坊交易。貝萊德（BlackRock）和富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）的代幣化貨幣市場基金，以及阿波羅多元化信貸證券化基金也在以太坊網絡營運。

（綜合報道）

