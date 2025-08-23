鮑威爾暗示會減息 美股飈 交易員押注9月減息概率升至逾九成

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，當鮑威爾表示就業市場進一步放緩的前景，可能會減輕市場對關稅加劇通脹的擔憂，這為美聯儲「最早在下月的議息會議減息打開大門」。鮑威爾的減息信號，刺激道指午夜前急升逾900點，高見45,732點創新高，標普500指數升逾1%，而納指升近2%，主要科技股上揚。

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注9月恢復減息的概率，由鮑威爾發表講話前的75%，升至九成以上。今年餘下時間減息兩次或以上的概率，由發表講話前的七成左右，升至接近九成。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由3.8厘以上降至3.68厘左右。美國10年期國債孳息率由4.3厘以上，降至4.25厘。美匯指數昨晚跌穿98，日圓兌每美元升至146水平；每百日圓兌港元在5.29算。

鮑強調對減息仍態度審慎

不過鮑威爾強調，對減息仍態度審慎。他說與1年前Jackson Hole年會時相比，美聯儲的利率降低了1厘，失業率和其他就業市場指標大致穩定，使美聯儲在考慮改變政策立場時可審慎行事。

雖然特朗普政府認為，關稅不會導致持久通脹，因此減息是適合的。鮑威爾的講話則指出，關稅對物價的影響「現在清晰可見」，預計通脹影響將在未來幾個月累積。美聯儲面臨的問題是，這些價格上漲會否「大幅增加通脹持續的風險」。

鮑威爾首次指出，在「合理的基礎情景」，關稅的影響將是「短暫」，但他重申一切尚未確定。他說，關稅上調仍需時間才能在供應鏈和分銷網絡產生影響，加上關稅稅率持續變化，可能會延長調整過程。

未具體回應白宮大幅減息訴求

除了總結當前情况，並預測未來，鮑威爾又談到美聯儲對政策框架的5年期檢討。上次2020年的檢討處於新冠疫情期間，美聯儲當時轉向「靈活的平均通脹目標」，在經歷通脹率長期低於2%的目標後，當局允許通脹在一段時期高於目標，結果在該政策框架推出後不久，美國通脹就開始攀升，最終達到40年來最高水平，而美聯儲官員大多誤判通脹只會暫時上升，毋須急於加息。鮑威爾昨指出，事實證明，「故意造成溫和地超出通脹目標的想法毫無意義」，過去5年經驗「提醒我們高通脹帶來的困境」。

美聯儲在今次評估，重申對2%通脹目標的承諾，認為這是幫助穩定長期通脹預期的關鍵因素。Timiraos指出，鮑威爾對通脹的擔憂，降低了市場對美聯儲將大幅減息的預期。

鮑威爾未具體回應白宮的大幅減息訴求，但強調美聯儲獨立性的重要。 他說，美聯儲委員將完全基於對數據的評估，以及其對經濟前景和風險平衡的影響，為利率政策作出決定，「永遠不會偏離這方針」。

（綜合報道）

[國際金融]