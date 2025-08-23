明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

長和聯營公司收購 加國油砂生產商

【明報專訊】長和（0001）主要聯營公司、加拿大第二大油氣生產商Cenovus Energy（美：CVE）公布，收購加拿大上市油砂生產商MEG Energy股份連債務，交易價值79億加元，折合約444億港元。

交易價值444億

Cenovus將以每股27.25加元收購MEG全部股份，其中75%以現金支付，25%以發行新股支付。MEG股東可選擇以現金或股份形式，整項交易現金額最高52億加元，及最高8430萬股新股。Cenovus總裁兼首席執行官Joe McKenzie指出，合併後，每日油砂產量將增11萬桶至超過72萬桶，預計年度協同效應約1.5億加元，在2028年起增至每年超過4億加元，預計增加每股調整自由資金流。

不過，Cenovus因收購令備考淨負債達至約108億加元，計劃調整派息政策，淨負債超過60億加元時，目標用自由現金流盈餘約50%派息，其餘用作還債；淨負債介乎40億至60億加元時，有關比率升至75%；淨負債減至40億加元時，派發比率回復至約100%。

長和中期業績報告顯示，公司持有Cenovus17.4%權益，連李嘉誠家族共持該公司約30%股權，擁有單一最大股東地位，長和按持有Cenovus投資所佔稅息前盈利及盈利分別為23.04億港元及16.36億港元，按年跌25.98%及22.68%，主因商品價格下跌。

相關字詞﹕女火 油砂 MEG Energy Cenovus Energy 長和

上 / 下一篇新聞