長和聯營公司收購 加國油砂生產商

交易價值444億

Cenovus將以每股27.25加元收購MEG全部股份，其中75%以現金支付，25%以發行新股支付。MEG股東可選擇以現金或股份形式，整項交易現金額最高52億加元，及最高8430萬股新股。Cenovus總裁兼首席執行官Joe McKenzie指出，合併後，每日油砂產量將增11萬桶至超過72萬桶，預計年度協同效應約1.5億加元，在2028年起增至每年超過4億加元，預計增加每股調整自由資金流。

不過，Cenovus因收購令備考淨負債達至約108億加元，計劃調整派息政策，淨負債超過60億加元時，目標用自由現金流盈餘約50%派息，其餘用作還債；淨負債介乎40億至60億加元時，有關比率升至75%；淨負債減至40億加元時，派發比率回復至約100%。

長和中期業績報告顯示，公司持有Cenovus17.4%權益，連李嘉誠家族共持該公司約30%股權，擁有單一最大股東地位，長和按持有Cenovus投資所佔稅息前盈利及盈利分別為23.04億港元及16.36億港元，按年跌25.98%及22.68%，主因商品價格下跌。