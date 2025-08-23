中石化：明年油價料降至60美元

侯啓軍重申，集團計劃在2024年至2026年間實現不低於65%的派息比率，旨在為股東帶來更多回報，並保持分紅政策的連續性。

派息比率擬不低於65%

集團副董事長及總裁趙東表示，國內煉油產能總體已處於峰值，集團將採取控制總量、優化結構及效益的策略。資本支出方面，目前集團投資處於較高水平，由於現有一批轉型項目正在建設，亦逐步撤出老舊設施，並加大對新裝置及新設施的更新力度。他又稱，中國天然氣需求仍有很大增長空間，下一步將加大勘探開發力度，以確保原油產量穩中有增，並加大對天然氣領域的投資，加快產量的增長速度。

生產計劃方面，今年下半年集團計劃生產原油1.41億桶，生產天然氣7150億立方英尺。此外，下半年計劃加工原油1.3億噸，計劃生產乙烯785萬噸，及計劃境內成品油總經銷量約9000萬噸。趙東亦提及，國家推動的「反內捲」政策將有助於優化集團的產業結構，提升資源利用效率，並引導行業建立規範有序、優勝劣汰的市場環境。