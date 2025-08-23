東方甄選全年少賺98% 不派末期息

抖音上已付訂單跌49%

期內，GMV（商品交易總額）按年減少39.2%至87億元，其中來自抖音的GMV佔公司GMV的大部分，來自應用程序的GMV佔總GMV的15.7%。抖音上已付訂單數量跌49.4%至9160萬單，而東方甄選應用程序上已付費會員訂閱數量則增加33.1%至26.43萬人。毛利率方面，公司持續經營業務的毛利率按年增加6.1個百分點至32%，主要由於自營產品及直播電商業務健康發展所致。

公司指出，若剔除於去年7月25日出售與輝同行的財務影響，期內持續經營業務淨溢利為1.35億元，按年增加30%。按非國際財務報告準則計量，經調整EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）跌87.2%至9889.3萬元。截至5月底，經營活動所得現金淨額較上財年減少89.6%至8929.2萬元，財政年度末的現金及現金等價物增10.5%至25億元。