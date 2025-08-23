明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

東方甄選全年少賺98% 不派末期息

【明報專訊】東方甄選（1797）公布截至2025年5月31日年度業績，持續經營業務的總營收按年減少32.7%至43.92億元（人民幣，下同），持續經營業務的純利跌97.7%至573.5萬元。每股盈利0.01元，續不派末期息。業績公布前，股價昨收報36.3港元，升2%。

抖音上已付訂單跌49%

期內，GMV（商品交易總額）按年減少39.2%至87億元，其中來自抖音的GMV佔公司GMV的大部分，來自應用程序的GMV佔總GMV的15.7%。抖音上已付訂單數量跌49.4%至9160萬單，而東方甄選應用程序上已付費會員訂閱數量則增加33.1%至26.43萬人。毛利率方面，公司持續經營業務的毛利率按年增加6.1個百分點至32%，主要由於自營產品及直播電商業務健康發展所致。

公司指出，若剔除於去年7月25日出售與輝同行的財務影響，期內持續經營業務淨溢利為1.35億元，按年增加30%。按非國際財務報告準則計量，經調整EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）跌87.2%至9889.3萬元。截至5月底，經營活動所得現金淨額較上財年減少89.6%至8929.2萬元，財政年度末的現金及現金等價物增10.5%至25億元。

相關字詞﹕業績 東方甄選

上 / 下一篇新聞