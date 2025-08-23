東風重組 H股私有化溢價82%

分派嵐圖H股 介紹方式上市

東風汽車稱，嵐圖從事新能源汽車業務，為該集團持約79.67%股權的非全資子公司。嵐圖汽車的分派及介紹上市將賦能嵐圖汽車作為新的H股平台，實現融資渠道多元化，打造新的增長引擎。此外，要約人不會提高註銷價格，也不保留提高註銷價格權利，每股H股理論總價值較6月底每股資產淨值19.73元折讓約45%，而以現金支付的總註銷價格約146.8億元。

集團上半年純利減92%

東風汽車同時公布上半年業績，收入按年升6.6%至545.33億元（人民幣，下同），但由於應佔合營企業錄得1.07億元虧損，以及聯營企業溢利下降49.7%至1.61億元，集團純利減少92%至5500萬元。每股盈利0.0067元，不派中期股息。

期內，集團毛利率按年增2.3個百分點至13.9%，主要是集團自主新能源業務（嵐圖系列）以及商用車業務毛利較同期均有明顯上升。截至6月底，經營活動動用的現金流量淨額為94.4億元，去年同期為所得現金4.94億元；期末現金及現金等價物為335.82億元，去年同期則是605.61億元。