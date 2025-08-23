明報新聞網
經濟

東風重組 H股私有化溢價82%

【明報專訊】東風汽車（0489）重組，每股H股將獲發旗下新能源車公司嵐圖約0.355股H股，同時申請嵐圖H股以介紹方式上市，東風汽車集團（武漢）投資作為要約人建議通過吸收合併方式將東風汽車私有化及撤銷上市地位。每股H股註銷價6.68元，比停牌前收報5.97元溢價約11.89%，連同分派嵐圖H股的理論價值約4.17元，每股H股建議私有化合計理論總價值約10.85 元，溢價增至81.7%。該集團自本月11日停牌，已申請下周一復牌。

分派嵐圖H股 介紹方式上市

東風汽車稱，嵐圖從事新能源汽車業務，為該集團持約79.67%股權的非全資子公司。嵐圖汽車的分派及介紹上市將賦能嵐圖汽車作為新的H股平台，實現融資渠道多元化，打造新的增長引擎。此外，要約人不會提高註銷價格，也不保留提高註銷價格權利，每股H股理論總價值較6月底每股資產淨值19.73元折讓約45%，而以現金支付的總註銷價格約146.8億元。

集團上半年純利減92%

東風汽車同時公布上半年業績，收入按年升6.6%至545.33億元（人民幣，下同），但由於應佔合營企業錄得1.07億元虧損，以及聯營企業溢利下降49.7%至1.61億元，集團純利減少92%至5500萬元。每股盈利0.0067元，不派中期股息。

期內，集團毛利率按年增2.3個百分點至13.9%，主要是集團自主新能源業務（嵐圖系列）以及商用車業務毛利較同期均有明顯上升。截至6月底，經營活動動用的現金流量淨額為94.4億元，去年同期為所得現金4.94億元；期末現金及現金等價物為335.82億元，去年同期則是605.61億元。

