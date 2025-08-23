太興半年多賺2.8倍 分店整合策略見效

「靠得住」收入升逾兩成最佳

按太興各個餐飲品牌收入分類計，佔期內總收入近38%的旗艦品牌「太興」，收入按年升7%至6.5億元（見表）。「敏華冰廳」收入按年略跌0.2%至4.4億元，佔總收入比例按年跌1.6個百分點至25.6%。太興稱去年下半年至今年上半年間，整合「敏華冰廳」店舖，並關閉部分表現未如理想的分店。「亞參雞飯」收入按年升9%，集團表示期內新增兩間分店，令總店舖數目增至21間。提供粥、麵及糉等傳統中菜的「靠得住」，收入按年升21%表現最亮麗。

太興期內毛利按年增6%至12.56億元，毛利率按年略跌0.3個百分點至73.4%。員工成本則按年升2.6%至6.17億元。截至6月底，集團總分店數目期內多增6間至217間，其中188間位於香港及澳門。另太興提到「太興App」會員人數已突破27萬名。

太興展望，於佈局上將集中資源開發將軍澳、啟德、荃灣等新興潛力區域。另太興稱，品牌「靠得住」計劃於高人流地段增設新店，擴大目標客戶接觸面。日韓餐飲品牌如「安金稻」及「一橋拉麵」亦將持續拓展店舖網絡。

以截至12月底為財政年度的本地餐飲股業績暫為榮辱互見，「牛角」母公司敘福樓（1978）料上半年虧損大幅減少。稻香（0573）及以內地為主要收入的味千（0538）同發盈喜料上半年虧轉盈。