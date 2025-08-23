泡泡瑪特入恒指國指 料40億追貨 中電信京東物流同染藍 科指成分股不變

明報記者 歐陽偉昉

恒指季檢於9月8日生效後，泡泡瑪特在恒指比重將有1.44%，國指比重則為2.1%。該公司周二晚公布上半年業績，純利按年急升4倍，加上宣布推出Mini版LABUBU，至周五收市累升14%。

東亞證券高級投資策略師陳偉聰表示，染藍消息屬錦上添花，過去一年內地北水購買港股多會選指數股成分股和ETF，未來可會為泡泡瑪特帶來資金支持，但現時估值已相當高，支持力度不會顯著，市場依然最關注公司增長動力，例如能否孵化新IP、帶動其他業務等。

此外，中國電信（0728）和京東物流（2618）亦獲納入恒指，沒有股票被剔除，成分股數目增至88隻。中電信比重將佔0.51%，預計有10.13億被動資金流入，京東物流比重將佔0.22%，料流入4.37億元。

國指納入泡泡瑪特同時剔出極兔速遞（1519），以原有比重0.71%計算，料有3.72億元被動資金沽出，國指成分股將維持50隻。

寧德等多隻半新股納恒生綜指

科指成分股是次則維持不變，不過騰訊（0700）在科指和恒指的比重被降回8%的上限，預計兩者合共流出45.73億元被動資金，阿里巴巴（9988）在科指和恒指比重則獲回升至8%上限，兩者合計可帶來11.28億元被動資金。

另外，比亞迪（1211）、美團（3690）和小米（1810）在科指的比重，亦獲回調至8%上限（見表）。恒生生物科技指數納入映恩生物（9606）之餘，決定將成分股由50隻減至30隻，一口氣剔出21隻股份。

多隻半新股獲納入恒生綜指，包括寧德時代（3750）、曹操出行（2643）、毛戈平（1318）、三花智控（2050）、周六福（6168）等，料有資格納入港股通迎接北水。