李寧：維持淨利潤率高單位數目標 日常營運感受到「內捲」壓力

品牌競爭「不見得是壞事」

錢煒指出，進入第三季度以來，從7月至8月整體表現而言，市場挑戰較預期更大，集團內部已經做好面對更大挑戰的準備。但他相信，即使在消費市場疲軟的環境下，消費者對體育運動的支持和熱愛也不會大幅減弱。錢煒又表示，體育運動品牌之間的競爭將愈來愈激烈，行業「內捲」客觀存在，集團在日常營運中亦感受到壓力。不過，他認為各品牌間互相競爭「不見得是一件壞事」，期望集團能透過競爭提升品牌、產品及渠道的核心競爭力，獲得更多消費者的支持。

銷售渠道方面，錢煒表示集團正面臨線下客流減少的挑戰，已持續推動線下渠道結構優化，動態調整門店佈局，包括整改及擴大優質門店，以及關閉及調整低效門店，未來將繼續推動門店結構調整。他亦坦言，李寧在新渠道建設方面仍有許多需要改善及拓展的空間，將繼續拓展新渠道以觸達更多消費者。

庫存管理方面，錢煒強調集團目前的庫存周轉與庫齡結構均保持在健康水平，但若外部市場急劇變化，且公司內部未能有效解決流水壓力時，將會加大折扣力度以處理庫存。

早前李寧與中國奧委會達成合作，成為2025至2028年中國奧委會體育服裝合作伙伴。錢煒表示，該項合作並非旨在獲取即時回報，而是着眼於集團的中長期發展。集團在正式簽約後，已根據不同賽事的重要性及時間節點匹配相應的產品、渠道及推廣模式，冀能為集團帶來持續性的市場熱度。