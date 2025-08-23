明報新聞網
經濟

A股續創10年高 帶動恒指漲234點

【明報專訊】A股升勢凌厲，上證綜指突破3800點，見2015年8月18日以來10年新高，收報3825點，升1.45%，深證成指升2.07%。晶片股及券商股大幅上漲（見另文），科創板50指數更大升8.6%，刺激滬深成交額比周四增1226.5億元人民幣，至2.55萬億元人民幣，表現拋離港股及亞洲股市，但今年以來計，恒生指數累升逾24%，仍大幅跑贏滬深股市（見表）。

滬深全周累升逾4% 跑贏港股

外資大行預測，內地股市上漲動能持續，潛在資產輪動或為股市注入額外14萬億元人民幣，更建議「超配」A股。恒生指數全日升234點或0.93%，收報25,339點，國指收報9079點，升或105點或1.17%，科指升149點或2.71%，收報5647點，大市成交金額達2856億元，全周計，滬深股市累升逾4%，升幅跑贏港股。

摩通：銀行息低 存款轉入股市

摩根大通認為，潛在為內地股市注入額外流動性相當於流通市值約16%，成為股市反彈主要驅動力，鑑於存款息低，估計家庭將把銀行存款5%轉入股市，建議首選中金公司（3908）H股，預料高分紅股將在第四季重拾增長勢頭，推薦工商銀行H股（1398）、中國銀行H股（3988）和交通銀行A股（滬：601328）。摩根士丹利認為，在流動性改善、債券和儲蓄資金流出，以及投資者對政策放鬆的信心增強等因素推動，內地股市升勢或持續至夏季結束，左右走勢持續因素包括在岸10年債息走勢、政策催化劑、第二季業績及政府冷卻市場的潛在干預措施。

港股方面，除了中芯國際（0981）及華虹半導體（1347）等晶片股急漲（見另文）成市場焦點外，績優股亦成資金追逐目標。名創優品（9896）飈20.6%，收報47.1元，中金公司上調該股目標價至52.45元，潛在升幅約11.35%。李寧（2331）中期盈利表現勝預期，股價升8.78%，收市報19.7元；快手（1024）升4.4%，收市報74.9元。但恒安國際（1044）及友邦（1299）分別逆市跌1.05%及0.82%，收市分別報24.54元和72.85元。

董事長增持 小鵬急升逾13%

小鵬汽車（9868）董事長何小鵬斥2.5億元增持股份，帶動股價收報91.9元，升13.59%。蔚來（9866）推新車款，售價較預期為低，首席執行官李斌指仍有毛利，目前活下去最重要，消息刺激股價接近全日最高位收市，報45.76元，升11.12%。

