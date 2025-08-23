WSJ：華府無意入股台積電

值得關注的是，《華爾街日報》上述報導還引述消息稱，台積電管理層早已有內部討論，若美國政府堅持要求入股，不排除退還晶片法案下補貼的可能。

黃仁勳：想買台積電都是聰明投資者

2022年美國推出《晶片法案》（CHIPS Act），投入數百億美元激勵英特爾（美：INTC）、台積電等公司在美國國內生產半導體。美國商務部長盧特尼克周二（19 日）證實，美國政府持續研議取得英特爾10%股權的可能，計劃將透過晶片法案給予該公司的補助金轉換成股權。至於台積電則獲美國商務部批出補助66億美元，市場早前也傳出美國政府可能將入股範圍擴大至台積電、美光及三星等主要補助接受者，令台積電周二單日收跌逾3%。

Nvidia（英偉達）（美：NVDA）行政總裁黃仁勳昨日（22日）無預告下飛抵台灣，他受訪時表示，計劃到訪晶片代工合作伙伴台積電，感謝對方在下一代晶片架構Rubin上的協助。對於有指美國政府或入股台積電，黃仁勳笑言：「台積電是人類歷史上最偉大的公司之一，任何想買台積電股票的人都是聰明的投資者。」