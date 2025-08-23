明報新聞網
經濟

H20據報停產 國產晶片股急升 DeepSeek預告下一代AI晶片快面世 科創板彈逾8%

【明報專訊】國產晶片股突傳來兩大利好消息助燃，昨日全線飈升。上月底中國網信辦約談Nvidia（英偉達）（美：NVDA），要求說明H20晶片「後門」安全風險問題，最新有指Nvidia已指示三星電子（Samsung Electronics）及Amkor Technology（美：AMKR）等零件供應商，停止與H20相關的生產進程。同時，DeepSeek深度求索發布DeepSeek-V3.1版，並提及DeepSeek-V3.1使用的參數精度為針對即將發布的下一代國產晶片設計，掀起市場對新世代國產晶片的無限想像空間。

明報記者 楊括

中芯國際（0981）、華虹半導體（1347）昨日收市彈逾10%及17%（見表）；內地上市的寒武紀科技（滬：688256）等多隻晶片概股飈升兩成、漲停收市，拉動滬指科創板指數收升逾8%。

A股多隻晶片股漲停收市

Nvidia早前獲美國政府批准恢復對華銷售性能較低的晶片，即坊間戲稱「中國特供版」的H20，但是該公司需向美國政府提供相關收入15%的分成。是次特供版晶片再掀安全疑雲，科技媒體Information引述消息報道，Nvidia已經指示零件供應商，停止與H20相關生產。報道指出，Nvidia發出這項指示前，中國政府正勸退中資企業使用H20。與此同時，央視最新報道又提及網信辦約談Nvidia，要求說明並提交「後門」安全風險相關證明資料一事。

黃仁勳：H20沒安全「後門」

仍與中國政府討論

對於圍繞着H20的相關問題，昨日身在台北的Nvidia行政總裁黃仁勳回應指出，H20不存在安全漏洞的「後門」問題，「H20沒有安全『後門』，這種情况根本不存在、從來沒有，希望我們對中國政府的答覆足夠充分，雙方仍然在持續討論。」Nvidia發言人則回應，正不斷管理供應鏈以應對市場狀况。

另一邊廂，年初曾引發資本市場關注的DeepSeek，周四發布新款模型DeepSeek-V3.1，並在微信公眾號中提及新模型使用了UE8M0 FP8的參數精度，乃針對即將發布的下一代國產晶片設計。

內媒：國產AI軟硬件協同

減對海外晶片依賴

有內地科技媒體指出，UE8M0 FP8具備更小頻寬、更低功耗等特色，DeepSeek此次規格調整，意味着同樣性能的硬件今後能適配更大規模的國產AI大模型，國產晶片的性價比被大幅拉高，對國產晶片股屬利好。一旦國產晶片支持上述參數精度，意味着國產AI正走向軟硬件協同階段，有望推動國產算力生態加速落地，並能實質性地減少對Nvidia等海外晶片等產品及技術的依賴。

相關字詞﹕算力 大模型 國產 黃仁勳 AI晶片 中芯國際 中國 美國 晶片

