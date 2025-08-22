Google Pixel 10系列大增AI運算效能

【明報專訊】Google發布新一代Pixel 10系列智能手機，將Google旗下AI模型Gemini，全面應用於拍照、語音助理及影音創作等情境，其搭載由台積電生產的Tensor G5 晶片，令AI運算效能提升60%。《華爾街日報》科技專欄作家Nicole Nguyen 形容，蘋果正於AI智能手機賽道被Google超越。
Tensor G5晶片率先運行最新的Gemini Nano模型，讓更多生成式AI功能在手機直接運行，例如新的AI助手功能「Magic Cue」可搜尋各應用程式，向用戶提供各種所需資訊；「拍照指導」（Camera Coach）可在拍攝時依照用戶需求，提供構圖與取景建議。此外，電話通話的實時翻譯，更能利用用戶自己的聲音說外語。
分析認為，Pixel 10系列搭載Gemini 的AI功能具戰略意義，使其與OpenAI和Perplexity等同業在「消費者AI」領域競爭。Google的獨特優勢，在於其開發了Android作業系統，此系統安裝於全球超過30億台設備。透過作業系統可將Gemini的AI功能，融入全球Android手機用戶。
