Google Pixel 10系列大增AI運算效能

Tensor G5晶片率先運行最新的Gemini Nano模型，讓更多生成式AI功能在手機直接運行，例如新的AI助手功能「Magic Cue」可搜尋各應用程式，向用戶提供各種所需資訊；「拍照指導」（Camera Coach）可在拍攝時依照用戶需求，提供構圖與取景建議。此外，電話通話的實時翻譯，更能利用用戶自己的聲音說外語。

分析認為，Pixel 10系列搭載Gemini 的AI功能具戰略意義，使其與OpenAI和Perplexity等同業在「消費者AI」領域競爭。Google的獨特優勢，在於其開發了Android作業系統，此系統安裝於全球超過30億台設備。透過作業系統可將Gemini的AI功能，融入全球Android手機用戶。

（綜合報道）

[國際金融]